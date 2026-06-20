Суд отказал Байдену в попытке заблокировать обнародование записей по делу спецпрокурора

Федеральный суд в США отклонил попытку бывшего президента Джо Байдена заблокировать обнародование записей его разговоров с литературным помощником, которые были собраны в ходе расследования специального прокурора Роберта Гура. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Судья Дабни Фридрих постановила, что общественный интерес к материалам перевешивает право Байдена на конфиденциальность. В то же время она приостановила исполнение решения на срок до трех недель, чтобы экс-президент мог подать апелляцию.

Расследование касалось секретных документов

Записи были получены в ходе расследования по поводу возможного ненадлежащего хранения Байденом секретных документов в период его работы сенатором и вице-президентом. После завершения расследования республиканцы требовали обнародовать эти материалы, однако администрация Байдена отказывалась это делать.

Хантер Байден вызвал сыновей Трампа на бой в клетке

Байден настаивал, что записи содержат личную информацию, в частности упоминания о смерти его старшего сына Бо Байдена. Однако судья отметила, что соответствующие фрагменты были изъяты, а сами материалы "не содержат никаких упоминаний о очень деликатных темах, таких как болезнь или смерть".

Министерство юстиции администрации Дональда Трампа поддержало обнародование записей по запросу консервативного Фонда наследия. Именно это решение стало поводом для иска Байдена. Расследование Роберта Гура завершилось без выдвижения уголовных обвинений, хотя в отчете спецпрокурора поднимались вопросы относительно возраста и памяти тогдашнего президента США.

Байден судится с Минюстом США из-за записей частных интервью