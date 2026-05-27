Байден судится с Минюстом США из-за записей частных интервью

Байден подал в суд на Минюст США из-за планов обнародовать записи его разговоров с гострайтером. Иск оспаривает передачу частных материалов Конгрессу.

Бывший президент США Джо Байден во вторник подал в суд на Министерство юстиции США, стремясь заблокировать публикацию администрацией Трампа записей и стенограмм его частных интервью с гострайтером, который помогал ему писать мемуары, сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

В иске утверждается, что публикация записей свидетельствует об отказе Министерства юстиции США от "обязательств по защите конфиденциальной и сугубо личной информации правоохранительных органов".

Согласно иску, Министерство юстиции США уведомило Байдена о планах 15 июня предоставить материалы комитету Конгресса США и консервативному аналитическому центру, которые подали запрос на предоставление публичных документов.

Разговоры Байдена с писателем Марком Звонитцером состоялись в 2016 и 2017 годах, в годы после смерти сына Байдена, Бо, от рака мозга, и когда он размышлял о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США.

Министерство юстиции США получило эти записи в ходе расследования специального прокурора в 2023 году, в рамках которого бывший генеральный прокурор США Меррик Гарланд курировал проверку того, не обращался ли Байден, занимавший пост вице-президента с 2009 по 2017 год, с секретными материалами неправильно в годы, предшествовавшие его президентству. Специальный прокурор Роберт Гур после тщательного расследования установил, что хотя Байден и небрежно обращался с конфиденциальной информацией, никаких уголовных преступлений совершено не было.

Нынешний судебный иск связан с запросом на предоставление публичных документов, поданным консервативным фондом "Наследие" (Heritage Foundation) в 2024 году в отношении этих записанных разговоров. Сообщается, что они включают чтение Байденом записных книжек, в которых он описывал свою деятельность на посту президента, и которые, по мнению следователей, содержали секретную информацию.

Министерство юстиции США под руководством Гарланда отказалось обнародовать записи. Теперь же Министерство юстиции США заявило, что планирует передать материалы с "ограниченным редактированием", по словам адвокатов Байдена. Они утверждают, что решение об обнародовании материалов является "капризным и произвольным".

В иске, поданном во вторник в федеральный суд округа Колумбия, Министерство юстиции США обвиняется в внезапном отклонении курса от своего решения времен Байдена блокировать обнародование материалов.

В иске утверждается, что Министерство юстиции США нарушает федеральные законы о конфиденциальности и использует то, что адвокаты Байдена назвали фиктивным запросом Конгресса США, как способ обойти федеральные законы в отношении запросов на публичные материалы.

Адвокаты Байдена утверждают, что нет никаких законодательных оснований для того, чтобы Конгресс хотел эти материалы. Судебный комитет Палаты представителей заявил, что хочет получить эти записи в рамках своего надзора за "политизацией Министерства юстиции Байдена-Гарланда".

"Материалы были составлены задолго до расследования специального прокурора, за которым комитет якобы осуществляет надзор, и никак не могли пролить свет на "политизацию Министерства юстиции Байдена-Гарланда" — заявленную цель комитета", — говорится в иске.

Аудиозапись пятичасового интервью Байдена с Гуром просочилась в СМИ в прошлом году. Эти записи, пишет издание, похоже, подтверждали утверждение Гура о том, что Байден, вероятно, будет выглядеть как "пожилой человек с плохой памятью", если дело против него будет передано в суд.

