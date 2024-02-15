Еще плюс 950 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 399 090 человек, 6442 танка и тысячи единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.24 ориентировочно составили:

личного состава / personnel - около 399 090 (+950) человек,

танков - 6442 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 12090 (+47) ед,

артиллерийских систем - 9620 (+54) ед,

РСЗО - 984 (+0) ед,

средства ППО - 671 (+0) ед,

самолетов - 332 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7404 (+33),

крылатые ракеты - 1882 (+0),

корабли /катера - 25 (+1) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12691 (+29) ед,

специальная техника - 1524 (+1).

Напомним

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения. В общем враг нанес 4 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по врагу - Генштаб