За добу відбулося 83 бойові зіткнення – Генштаб
Київ • УНН
За даними Генерального штабу, за минулу добу українські війська відбили 83 бойових зіткнення.
Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб у ранковому зведенні, передає УНН.
Деталі
У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Іванівки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку в районі Тернів Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався покращити тактичне положення.
На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій.
Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по ворогу – Генштаб15.02.24, 07:47 • 26472 перегляди