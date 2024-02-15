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Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по ворогу – Генштаб

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по ворогу – Генштаб

Київ • УНН

 • 26472 перегляди

У Генштабі повідомили, що за минулу добу українська авіація завдала 103 удари по живій силі та техніці противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 3 зенітно-ракетних комплексах окупантів. про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по:

  • 6 районах зосередження особового складу, 
  • 5 артилерійських засобах, 
  • 3 складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, 
  • 3 засобах радіоелектронної боротьби противника.

Генштаб про ситуацію на фронті: протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення14.02.24, 21:54 • 28518 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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