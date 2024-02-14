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Генштаб про ситуацію на фронті: протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення

Київ • УНН

 • 28518 перегляди

Генеральний штаб повідомив, що відбулося 64 бойових зіткнення. росія завдала ракетних ударів, авіаударів та артилерійських обстрілів по українським військам та населеним пунктам, що призвело до жертв серед цивільного населення та пошкодження інфраструктури.

У Генеральному штабі заявили, що протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення, передає УНН із посиланням на зведення.

"Загалом ворог завдав 4 ракетних ударів, 91 авіаційний удар, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури, зазначили у Генштабі.

Додамо

Крім того, у Генштабі додають, що рф продовжує вести загарбницьку війну. Попри значні втрати, не відмовляється від планів повної окупації України, ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

"Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною", - зазначено у повідомленні.

Ще плюс 1060 окупантів і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога14.02.24, 07:56 • 29364 перегляди

Антоніна Туманова

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