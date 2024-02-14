Ще плюс 1060 окупантів і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 398 140 осіб особового складу і 6433 танки
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 398 140 осіб, 6433 танки та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 398 140 (+1060) осіб,
танків ‒ 6433 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 12043 (+39) од,
артилерійських систем – 9566 (+66) од,
РСЗВ – 984 (+3) од,
засоби ППО ‒ 671 (+4) од,
літаків – 332 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39),
крилаті ракети ‒ 1882 (+0),
кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12662 (+39) од,
спеціальна техніка ‒ 1523 (+5).
Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по ворогу – Генштаб14.02.24, 06:58 • 31684 перегляди