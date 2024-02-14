Еще плюс 1060 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Почти 100 млн грн, поступивших в рамках UNITED24, направлены на приобретение техники и оборудования для разминирования

Министерство экономики Украины распределит более 97 миллионов гривен, полученных через UNITED24, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Государственной специальной службе транспорта на закупку техники и оборудования для разминирования, в том числе тяжелой дистанционной механизированной машины разминирования.