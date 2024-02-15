За сутки произошло 83 боевых столкновения - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения. Об этом сообщил Генеральный штаб в утренней сводке, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаку в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 4 атаки вблизи Богдановки, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 34 атаки врага в районе Авдеевки и еще 6 атак у Северного и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 20 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражена атака оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Так, за прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий.

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по врагу - Генштаб