За сутки произошло 83 боевых столкновения - Генштаб
По данным Генерального штаба, за минувшие сутки украинские войска отбили 83 боевых столкновения.
Армия рф утром атаковала гражданскую инфраструктуру в Днепропетровской области - ОВА
Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Днепропетровской области Украины, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.
Полтавская область ночью подверглась вражеской атаке, есть попадание в складское помещение - ОВА
Склад в Миргородском районе Полтавской области в Украине подвергся вражеской атаке и загорелся в ночь на 15 февраля. Жертв и пострадавших нет.
Атака рф на Киев: ракеты заходили с разных направлений, все уничтожены - КГВА
Во время очередной ракетной атаки на Киев с нескольких направлений, украинская противовоздушная оборона уничтожила все вражеские ракеты, летевшие на столицу, без жертв или повреждений.
Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по врагу - Генштаб
В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла 103 удара по живой силе и технике противника.
Львов подвергся вражескому удару: мэр сообщает о попадании
Львов пострадал от российской атаки, были разбиты окна на улице Научной, но о жертвах пока не сообщалось.
В Запорожье предварительно есть попадание по объекту инфраструктуры, есть раненый - ОВА
Объект инфраструктуры в Запорожье подвергся вражескому удару, в результате которого один человек получил ранения, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.
"Шахтер" - "Марсель": где смотреть, кто фаворит первого матча 1/16 финала Лиги Европы
Сегодня, 15 февраля, "Шахтер" сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2023/24. Соперником украинской команды будет французский "Марсель".
В Днепре и Запорожье раздаются взрывы
Взрывы прогремели в Днепре и Запорожье после того, как по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за сообщения о ракетной угрозе.
В Киеве и области раздаются взрывы, работает ПВО
Системы противовоздушной обороны реагируют на взрывы, раздающиеся в Киеве и окрестностях.