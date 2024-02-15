Ще плюс 950 окупантів та 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 399 090 осіб особового складу і 6442 танки.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 399 090 осіб, 6442 танки та тисячі одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько 399 090 (+950) осіб,
танків ‒ 6442 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 12090 (+47) од,
артилерійських систем – 9620 (+54) од,
РСЗВ – 984 (+0) од,
засоби ППО ‒ 671 (+0) од,
літаків – 332 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7404 (+33),
крилаті ракети ‒ 1882 (+0),
кораблі /катери ‒ 25 (+1) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12691 (+29) од,
спеціальна техніка ‒ 1524 (+1).
Нагадаємо
За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по ворогу – Генштаб15.02.24, 07:47 • 26472 перегляди