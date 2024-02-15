Ще плюс 950 окупантів та 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 399 090 осіб, 6442 танки та тисячі одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно склали:

особового складу / personnel ‒ близько 399 090 (+950) осіб,

танків ‒ 6442 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 12090 (+47) од,

артилерійських систем – 9620 (+54) од,

РСЗВ – 984 (+0) од,

засоби ППО ‒ 671 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7404 (+33),

крилаті ракети ‒ 1882 (+0),

кораблі /катери ‒ 25 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12691 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 1524 (+1).

Нагадаємо

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по ворогу – Генштаб