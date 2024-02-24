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россия формирует отряды наемников для поддержки африканских диктаторов - Центр нацсопротивления

россия формирует отряды наемников для поддержки африканских диктаторов - Центр нацсопротивления

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 14:00  •  3140 просмотра

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россия создает "африканский корпус" наемников для поддержки диктаторов в Того, Ливии, Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республике, а также для усиления влияния в регионе Сахеля и Центральной Африки.

россия создает "африканский корпус" для поддержки диктаторов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Сообщается, что российские власти формируют так называемый "африканский корпус" из контрактников, силовиков и боевиков ЧВК. Первых наемников планируют отправить в Того для поддержки диктатора Гнассингбе. Также планируется создать военные базы в Того и Ливии, и расширить плацдарм в Буркина-Фасо.

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Цель - закрепиться в странах Сахеля и Центральноафриканской республике. путин предлагает диктаторам "охрану" за ресурсы и площадки для проекции силы

- говорится в сообщении.

В Центре добавляют, что последствиями российских действий может стать экспансия антидемократических сил, рост миграции в ЕС, а также разрыв между Африкой и демократическим миром.

Обещают им зарплаты до 4000 долларов: россияне продолжают вербовать наемников в Африке и Азии15 февраля 2024, 13:15 • 20879 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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