россия формирует отряды наемников для поддержки африканских диктаторов - Центр нацсопротивления

россия создает "африканский корпус" для поддержки диктаторов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Сообщается, что российские власти формируют так называемый "африканский корпус" из контрактников, силовиков и боевиков ЧВК. Первых наемников планируют отправить в Того для поддержки диктатора Гнассингбе. Также планируется создать военные базы в Того и Ливии, и расширить плацдарм в Буркина-Фасо.

Цель - закрепиться в странах Сахеля и Центральноафриканской республике. путин предлагает диктаторам "охрану" за ресурсы и площадки для проекции силы - говорится в сообщении.

В Центре добавляют, что последствиями российских действий может стать экспансия антидемократических сил, рост миграции в ЕС, а также разрыв между Африкой и демократическим миром.

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