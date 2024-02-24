россия формирует отряды наемников для поддержки африканских диктаторов - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
россия создает "африканский корпус" наемников для поддержки диктаторов в Того, Ливии, Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республике, а также для усиления влияния в регионе Сахеля и Центральной Африки.
россия создает "африканский корпус" для поддержки диктаторов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Сообщается, что российские власти формируют так называемый "африканский корпус" из контрактников, силовиков и боевиков ЧВК. Первых наемников планируют отправить в Того для поддержки диктатора Гнассингбе. Также планируется создать военные базы в Того и Ливии, и расширить плацдарм в Буркина-Фасо.
Цель - закрепиться в странах Сахеля и Центральноафриканской республике. путин предлагает диктаторам "охрану" за ресурсы и площадки для проекции силы
В Центре добавляют, что последствиями российских действий может стать экспансия антидемократических сил, рост миграции в ЕС, а также разрыв между Африкой и демократическим миром.
Обещают им зарплаты до 4000 долларов: россияне продолжают вербовать наемников в Африке и Азии15 февраля 2024, 13:15 • 20879 просмотров
россия формирует отряды наемников для поддержки африканских диктаторов - Центр нацсопротивления
россия создает "африканский корпус" наемников для поддержки диктаторов в Того, Ливии, Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республике, а также для усиления влияния в регионе Сахеля и Центральной Африки.
Шмыгаль обсудил ситуацию на украинско-польской границе с президентом Еврокомиссии
Премьер-министр Украины обсудил с Президентом Европейской Комиссии урегулирование кризиса на украинско-польской границе и представил украинский "План взаимопонимания".
Британская разведка оценила потери российской армии за два года после полномасштабного вторжения
За два года россия потеряла в Украине столько же военнослужащих, сколько она изначально развернула для своего вторжения.
Буданов рассказал, какая информация от стран-партнеров критически важна для ГУР
Руководитель военной разведки Украины заявил, что сотрудничество со странами-партнерами по информации о пусках ракет является критически важным для обороны Украины, и что партизанские группировки в россии помогают получать информацию и принимать специальные меры против врага.
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для Полтавы, Днепра и Запорожья
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет для трех областей Украины: Полтавской, Днепропетровской и Запорожской.
Блокада польской границы: украинским водителям, которые застряли в очередях, передали продуктовые наборы
Украинские водители, которые застряли на границе с Польшей из-за протестов фермеров, получили горячую еду и продукты от украинского правительства с помощью международных волонтеров.
Зеленский вместе с фон дер Ляйен, Трюдо, де Кроо, Мелони и почтили память павших защитников
Президент Зеленский и лидеры Канады, Италии, Бельгии и Европейской Комиссии почтили погибших украинских защитников, которые отдали свою жизнь, борясь за свободу и суверенитет Украины в условиях московского вторжения, возложением цветов на Михайловской площади в Киеве.
Трюдо в годовщину вторжения рф заявил, что борьба Украины - это и борьба Канады
Трюдо, де Кру, Мелони и фон дер Ляйен посетили Гостомель, чтобы отдать дань уважения украинским защитникам и подтвердить поддержку суверенитета Украины против российской агрессии.
Польские протестующие временно приостановили блокирование одного пункта пропуска
24 февраля польские протестующие временно прекратили блокирование пункта пропуска "Устилуг-Зосин" в годовщину начала войны в Украине, позволив грузовикам и легковым автомобилям пересекать границу по установленной процедуре.
Спасать юг от засухи: Одесская область впервые в стране начала восстанавливать и модернизировать системы орошения
В Одесской области начали восстанавливать и модернизировать оросительные системы, чтобы помочь местным фермерам обеспечить стабильные урожаи в условиях изменения климата.