У Франції затримали 1 800 людей під час масових протестів, згоріла мерія - AP

У Франції поліція затримала щонайменше 1 800 осіб під час загальнонаціональних демонстрацій, на які вийшли сотні тисяч людей, що протестували проти зростання вартості життя та поганих умов у школах. Про це повідомляє Associated Press News, передає УНН.

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У Ліможі, місті в центральній Франції, полум’я охопило мерію XIX століття, що призвело до обвалу її даху. Префект департаменту От-В’єн Моріс Барате заявив телеканалу LCI, що будівля була підпалена навмисно і майже повністю знищила її.

За даними влади, у протестах по всій Франції взяли участь близько 550 000 осіб, тоді як організатори нарахували близько 800 000. За словами міністра внутрішніх справ Лорена Нуньєса, понад 500 поліцейських, жандармів та пожежників отримали поранення.

Він поклав відповідальність на тисячі протестувальників "ультралівих" поглядів, а також на "злочинців, які грабували та трощили" будівлі по всій Франції.

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Протести у Франції завдали збитків на сотні мільйонів євро, постраждали близько 1500 магазинів і торгових точок.

Нагадаємо

8 жовтня у Парижі акція протесту на підтримку ліцеїстів завершилася сутичками з правоохоронцями. Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, намагаючись розігнати демонстрантів. Було затримано 504 людей, поранено 48 силовиків.