Во Франции задержали 1 800 человек во время массовых протестов, сгорела мэрия - AP

Во Франции полиция задержала не менее 1 800 человек во время общенациональных демонстраций, на которые вышли сотни тысяч людей, протестовавших против роста стоимости жизни и плохих условий в школах. Об этом сообщает Associated Press News, передает УНН.

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В Лиможе, городе в центральной Франции, огонь охватил мэрию XIX века, в результате чего обрушилась ее крыша. Префект департамента Верхняя Вьенна Морис Барате заявил телеканалу LCI, что здание было подожжено намеренно, и пожар почти полностью его уничтожил.

По данным властей, в протестах по всей Франции приняли участие около 550 000 человек, тогда как организаторы насчитали около 800 000. По словам министра внутренних дел Лорена Нуньеса, ранения получили более 500 полицейских, жандармов и пожарных.

Он возложил ответственность на тысячи протестующих "ультралевых" взглядов, а также на "преступников, которые грабили и громили" здания по всей Франции.

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Протесты во Франции нанесли ущерб на сотни миллионов евро, пострадали около 1500 магазинов и торговых точек.

Напомним

8 октября в Париже акция протеста в поддержку лицеистов завершилась столкновениями с правоохранителями. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, пытаясь разогнать демонстрантов. Были задержаны 504 человека, ранены 48 силовиков.