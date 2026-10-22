Велика Британія дозволила видобуток газу біля Шотландії попри протести екологів
Київ • УНН
Уряд Великої Британії дозволив розробку родовища Jackdaw у Північному морі попри протести екологів. Видобуток планують почати найближчими тижнями.
Уряд Великої Британії схвалив розробку газового родовища Jackdaw у Північному морі поблизу узбережжя Шотландії, попри заперечення екологічних організацій та попереднє рішення суду. Видобуток природного газу планують розпочати найближчими тижнями. Про це повідомляє фінський мовник Yle із посиланням на Associated Press, пише УНН.
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Британська влада пояснила рішення необхідністю зміцнення енергетичної безпеки країни під час поступового переходу на відновлювані джерела енергії.
Водночас проєкт викликав гострі суперечки у Великій Британії. Проти нового газовидобутку виступили екологічні активісти та частина представників правлячої Лейбористської партії.
Суд раніше визнав дозвіл на видобуток незаконним
У 2025 році суд в Единбурзі визнав попереднє схвалення проєкту незаконним. Причиною стало те, що під час оцінювання впливу на довкілля уряд не врахував викиди вуглекислого газу, які виникатимуть унаслідок спалювання видобутого палива.
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Після додаткового розгляду міністерка енергетики Міатта Фахнбуллех 21 жовтня 2026 року надала дозвіл на реалізацію проєкту.
Того ж дня в Лондоні активісти руху Fossil Free London провели акцію протесту проти буріння в Північному морі. Вони закликали уряд відмовитися від розширення видобутку викопного палива через його вплив на клімат.
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