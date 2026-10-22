Велика Британія дозволила видобуток газу біля Шотландії попри протести екологів

$45.080.0850.530.00
ukenru
04:39 • 7974 перегляди
Нічні обстріли України забрали життя щонайменше 6 людей, десятки постраждали – наслідки атак по регіонахPhotoVideo
04:16 • 13018 перегляди
У Києві після нічної атаки десятки постраждалих, пошкоджені швидкі, обмежений рух метро та наземного транспорту
03:38 • 14380 перегляди
В Україні можуть використати нову австрійську систему захисту від FPV-дронів, яка вже пройшла випробуванняPhoto
02:38 • 15845 перегляди
Рої безпілотників атакували регіони росії, зокрема підмосков'я – у липецьку та тулі пролунали вибухиVideo
01:55 • 15059 перегляди
Трамп перед журналістами відхрестився від обмежень Starlink в Україні та заявив, що не посилюватиме санкції проти рфVideo
01:17 • 13532 перегляди
Клінтон назвала Трампа "маріонеткою путіна" та припустила, що кремль має на нього компромат у справі ЕпштейнаVideo
00:17 • 15793 перегляди
Для перехоплення українських дронів росія вже піднімає навіть рідкісні винищувачі МіГ-35, їх всього 6
21 жовтня, 23:17 • 16520 перегляди
ЗСУ зупинили наступ росіян на Донеччині та змусили їх відступати – військові аналітики
21 жовтня, 23:07 • 15556 перегляди
росія атакувала Київ балістичними ракетами – у столиці пролунала серія вибухів
21 жовтня, 22:38 • 17266 перегляди
путін погодився лише на переговори: у Білому домі розчаровані відсутністю поступок кремля – Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
3.8м/с
96%
757мм
Популярнi новини
Компанію Цукерберга оштрафували на рекордні 25 млрд доларів через скандал із даними Facebook21 жовтня, 21:10 • 13063 перегляди
кремль попередив Німеччину про нові диверсії після спроби підірвати український літак у Лейпцигу – WSJ21 жовтня, 21:38 • 12360 перегляди
Наталі Портман втретє стала мамою – акторка народила дитину від нового коханого21 жовтня, 22:05 • 12974 перегляди
Майкл Дуглас розкрив таємні романи та причину конфлікту з Джулією Робертс21 жовтня, 23:06 • 10463 перегляди
Кім Кардаш'ян виповнилося 46 років: як зірка реаліті-шоу побудувала мільярдний бізнес00:05 • 7204 перегляди
Публікації
Автогаз в Україні дорожчає: яка причина та чого чекати водіям далі
Ексклюзив
21 жовтня, 18:45 • 27444 перегляди
Від 120 до майже 200 тисяч гривень: де і коли українці зможуть придбати iPhone Duo
Ексклюзив
21 жовтня, 16:45 • 31601 перегляди
ЄС планує витратити понад €200 млрд у 2027 році: куди підуть гроші та скільки передбачать для України21 жовтня, 13:45 • 38004 перегляди
російські НПЗ під ударом українських дронів: як посилити кризу в нафтопереробці ворогаPhoto
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 69279 перегляди
Новий шлях до миру - що Зеленський привезе для України з перемовин в Осло20 жовтня, 19:30 • 78723 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ілон Маск
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Іран
Європа
Реклама
УНН Lite
Відома співачка Charli XCX раптово скасувала концерт через проблеми зі здоров'ям03:05 • 5220 перегляди
Том Круз отримає одну з найпрестижніших нагород Голлівуду за внесок у кінематограф02:06 • 5272 перегляди
Маск може збагатитися ще на 110 мільярдів доларів завдяки злиттю Tesla та SpaceX – Bloomberg01:06 • 6010 перегляди
Кім Кардаш'ян виповнилося 46 років: як зірка реаліті-шоу побудувала мільярдний бізнес00:05 • 7514 перегляди
Майкл Дуглас розкрив таємні романи та причину конфлікту з Джулією Робертс21 жовтня, 23:06 • 10622 перегляди
Актуальне
Фільм
Техніка
Соціальна мережа
Бук (ЗРК)
Ракетний комплекс "Панцир"

Велика Британія дозволила видобуток газу біля Шотландії попри протести екологів

Київ • УНН

 • 2354 перегляди

Уряд Великої Британії дозволив розробку родовища Jackdaw у Північному морі попри протести екологів. Видобуток планують почати найближчими тижнями.

Велика Британія дозволила видобуток газу біля Шотландії попри протести екологів

Уряд Великої Британії схвалив розробку газового родовища Jackdaw у Північному морі поблизу узбережжя Шотландії, попри заперечення екологічних організацій та попереднє рішення суду. Видобуток природного газу планують розпочати найближчими тижнями. Про це повідомляє фінський мовник Yle із посиланням на Associated Press, пише УНН.

Деталі

Британська влада пояснила рішення необхідністю зміцнення енергетичної безпеки країни під час поступового переходу на відновлювані джерела енергії.

Водночас проєкт викликав гострі суперечки у Великій Британії. Проти нового газовидобутку виступили екологічні активісти та частина представників правлячої Лейбористської партії.

Суд раніше визнав дозвіл на видобуток незаконним

У 2025 році суд в Единбурзі визнав попереднє схвалення проєкту незаконним. Причиною стало те, що під час оцінювання впливу на довкілля уряд не врахував викиди вуглекислого газу, які виникатимуть унаслідок спалювання видобутого палива.

Туреччина отримає російський дизель за угодою з Трампом - міністр19.10.26, 08:43 • 7485 переглядiв

Після додаткового розгляду міністерка енергетики Міатта Фахнбуллех 21 жовтня 2026 року надала дозвіл на реалізацію проєкту.

Того ж дня в Лондоні активісти руху Fossil Free London провели акцію протесту проти буріння в Північному морі. Вони закликали уряд відмовитися від розширення видобутку викопного палива через його вплив на клімат.

Трамп назвав Гренландію "своєю", але Данія нагадала США про заборону видобутку нафти15.10.26, 04:37 • 23668 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Енергетика
Шотландія
Ассошіейтед Прес
Велика Британія
Лондон