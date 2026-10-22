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Великобритания разрешила добычу газа у берегов Шотландии несмотря на протесты экологов

Киев • УНН

 • 2218 просмотра

Правительство Великобритании разрешило разработку месторождения Jackdaw в Северном море несмотря на протесты экологов. Добычу планируют начать в ближайшие недели.

Великобритания разрешила добычу газа у берегов Шотландии несмотря на протесты экологов

Правительство Великобритании одобрило разработку газового месторождения Jackdaw в Северном море у побережья Шотландии, несмотря на возражения экологических организаций и предыдущее решение суда. Добычу природного газа планируют начать в ближайшие недели. Об этом сообщает финский вещатель Yle со ссылкой на Associated Press, пишет УНН.

Детали

Британские власти объяснили решение необходимостью укрепления энергетической безопасности страны в период постепенного перехода на возобновляемые источники энергии.

В то же время проект вызвал острые споры в Великобритании. Против новой добычи газа выступили экологические активисты и часть представителей правящей Лейбористской партии.

Суд ранее признал разрешение на добычу незаконным

В 2025 году суд в Эдинбурге признал предыдущее одобрение проекта незаконным. Причиной стало то, что при оценке воздействия на окружающую среду правительство не учло выбросы углекислого газа, которые возникнут в результате сжигания добытого топлива.

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После дополнительного рассмотрения министр энергетики Миата Фахнбуллех 21 октября 2026 года выдала разрешение на реализацию проекта.

В тот же день в Лондоне активисты движения Fossil Free London провели акцию протеста против бурения в Северном море. Они призвали правительство отказаться от расширения добычи ископаемого топлива из-за его влияния на климат.

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Степан Гафтко

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