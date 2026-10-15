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Трамп отменил прямую трансляцию казни бывшего военнослужащего

Киев • УНН

 • 4256 просмотра

Казнь бывшего военнослужащего, осуждённого за убийство 13 человек, проведут через расстрел 3 декабря без трансляции. План Пентагона критиковали республиканцы и религиозные лидеры.

Трамп отменил прямую трансляцию казни бывшего военнослужащего

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную прямую трансляцию казни бывшего майора армии США, который убил 13 человек на военной базе Форт-Худ. В четверг он заявил, что отменил решение своего министра обороны, намеревавшегося превратить казнь в публичное зрелище. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Я считаю, что трансляция казни для всеобщего просмотра могла бы стать мощным сдерживающим фактором, чтобы мир увидел, как Америка обращается с террористами и отбросами вроде Хасана. Однако многие очень хорошие люди с добрыми намерениями предпочли бы не наблюдать за его смертью через трансляцию или любое другое визуальное средство", — написал Трамп в публикации в социальных сетях.

"Его казнят в запланированный срок через расстрел, но это событие транслироваться не будет", — добавил он.

Как отмечает издание, родственники жертв Хасана смогут лично присутствовать на казни, если пожелают, как это обычно происходит при исполнении смертных приговоров в США.

Некоторые однопартийцы Трампа-республиканцы, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, а также религиозные лидеры и международные наблюдатели выразили сомнения относительно плана Пентагона транслировать казнь в прямом эфире. Недавние опросы также показали, что большинство американцев выступают против такой трансляции.

Архиепископ Тимоти Броглио, отвечающий за духовное окормление католических военнослужащих США, также выступил против этого плана, тогда как Папа Лев осудил смертную казнь во всех ее формах.

Трамп одобрил первую за 65 лет военную казнь - через расстрел06.10.26, 09:39 • 6700 просмотров

Заявление Хегсета прозвучало на фоне того, что смертная казнь вновь оказалась под пристальным вниманием после того, как Кристи Пайк, осужденная за убийство в 1990-х годах, пережила неудачную попытку казни в штате Теннесси. Женщина получила тяжелые травмы и нуждалась в госпитализации.

Хасан, бывший военный психиатр армии США, был признан военным судом виновным в убийстве 13 человек на базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году.

Хегсет заявлял, что трансляция казни необходима, чтобы люди осознали, что "за такие поступки наступают серьезные последствия".

Напомним

В начале этого месяца министр обороны Пит Хегсет объявил, что Нидала Хасана расстреляют 3 декабря на военной базе Форт-Худ в Техасе, где в 2009 году он совершил нападение. Многих удивило заявление о том, что казнь будут транслировать в прямом эфире. Известно, что ни одна другая страна не транслирует судебные казни по телевидению или в прямом эфире.

Ольга Розгон

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