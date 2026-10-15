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Трамп скасував пряму трансляцію страти колишнього військового

Київ • УНН

 • 1060 перегляди

Страту колишнього військового, засудженого за вбивство 13 людей, проведуть через розстріл 3 грудня без трансляції. План Пентагону критикували республіканці та релігійні лідери.

Трамп скасував пряму трансляцію страти колишнього військового

Президент США Дональд Трамп скасував заплановану пряму трансляцію страти колишнього майора армії США, який убив 13 людей на військовій базі Форт-Гуд. У четвер він заявив, що скасував рішення свого міністра оборони, який мав намір перетворити страту на публічне видовище. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Я вважаю, що трансляція страти для загального перегляду могла б стати потужним стримувальним чинником, щоб світ побачив, як Америка поводиться з терористами та покидьками на кшталт Хасана. Однак багато дуже хороших людей із добрими намірами воліли б не спостерігати за його смертю через трансляцію чи будь-який інший візуальний засіб", — написав Трамп у дописі в соціальних мережах.

"Його стратять у запланований термін через розстріл, але ця подія не транслюватиметься", — додав він.

Як зазначає видання, родичі жертв Хасана зможуть особисто бути присутніми на страті, якщо забажають, як це зазвичай відбувається під час виконання смертних вироків у США.

Деякі однопартійці Трампа-республіканці, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, а також релігійні лідери та міжнародні спостерігачі висловили сумніви щодо плану Пентагону транслювати страту наживо. Нещодавні опитування також засвідчили, що більшість американців виступають проти такої трансляції.

Архієпископ Тімоті Брогліо, який відповідає за духовну опіку католицьких військовослужбовців США, також виступив проти цього плану, тоді як Папа Лев засудив смертну кару в усіх її формах.

Трамп схвалив першу за 65 років військову страту - через розстріл06.10.26, 09:39 • 6696 переглядiв

Заява Гегсета пролунала на тлі того, що смертна кара знову опинилася під пильною увагою після того, як Крісті Пайк, засуджена за вбивство у 1990-х роках, пережила невдалу спробу страти в штаті Теннессі. Жінка дістала тяжкі травми й потребувала госпіталізації.

Хасан, колишній військовий психіатр армії США, був визнаний винним військовим судом у вбивстві 13 людей на базі Форт-Гуд у Техасі в 2009 році.

Гегсет заявляв, що трансляція страти необхідна, аби люди усвідомили, що "за такі вчинки настають серйозні наслідки".

Нагадаємо

На початку цього місяця міністр оборони Піт Гегсет оголосив, що Нідала Хасана стратять через розстріл 3 грудня на військовій базі Форт-Гуд у Техасі, де у 2009 році він скоїв напад. Багатьох здивувала заява про те, що страту транслюватимуть наживо. Відомо, що жодна інша країна не транслює судові страти по телебаченню або в прямому ефірі.

Ольга Розгон

Світ
Теракт
Вибори в США
Джей Ді Венс
Пентагон
Reuters
Дональд Трамп
Техас
Сполучені Штати Америки