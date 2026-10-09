США вперше транслюватимуть у прямому ефірі страту засудженого військового – Пентагон

У США планують уперше організувати пряму трансляцію військової страти. 3 грудня у Форт-Гуді, штат Техас, розстріляють колишнього армійського психіатра Нідаля Хасана, засудженого за вбивство 13 людей у 2009 році. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Пентагону, пише УНН.

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Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що страта буде публічною, аби суспільство побачило наслідки подібних злочинів.

Ми подбаємо про те, щоб люди могли це переглянути, щоб це було публічно. Люди повинні розуміти, що такі речі мають серйозні наслідки – наголосив Хегсет.

Представник Пентагону підтвердив Reuters, що страту транслюватимуть наживо, однак подробиці організації ефіру поки не розкривають.

Перша військова страта за десятиліття

У 2013 році військовий суд визнав Хасана винним за 45 пунктами обвинувачення у вбивствах та замахах на вбивство. Унаслідок стрілянини на військовій базі Форт-Гуд у 2009 році загинули 13 людей.

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За американським законодавством, військову страту повинен особисто схвалити президент. Дональд Трамп уже надав відповідний дозвіл за рекомендацією Хегсета.

За даними Інформаційного центру про смертну кару, востаннє американські військові здійснювали страту у 1961 році, тоді засудженого повісили. Розстрільні команди не застосовували для військових страт із 1945 року.

Білий дім поки не уточнив, чи підтримує Трамп рішення транслювати страту в прямому ефірі.

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