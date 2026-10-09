США впервые покажут в прямом эфире казнь осуждённого военнослужащего — Пентагон

$44.860.0850.160.48
ukenru
05:13 • 1810 просмотра
рф атаковала Украину 136 дронами: обезврежены 114, в том числе более 80% реактивных
04:58 • 4946 просмотра
В Подмосковье вспыхнул мощный пожар со взрывами после объявления об опасности атаки дроновVideo
04:36 • 8038 просмотра
В России атаковали завод, который производит компоненты топлива для ракет Х-101 и Х-55 в Тверской области
03:55 • 11665 просмотра
Украинские контратаки в направлении реки Жеребец не дают россиянам развить наступление на Лиман — ISW
02:38 • 16926 просмотра
Литва передала Украине критически важное оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры
01:17 • 18066 просмотра
россияне вспомнили технологии Первой мировой войны, чтобы защитить НПЗ от украинских дронов — насколько это эффективно
00:58 • 17248 просмотра
Украинский «Бебрадрон» с дальностью до 45 км получил допуск Минобороны — что известно о новом ударном БПЛА
00:16 • 13483 просмотра
Показательное наказание или правосудие — Россия будет судить своих военнослужащих за расстрел 7 гражданских в Покровске
23:58 • 12816 просмотра
Мир готовится к рекордному Эль-Ниньо — учёные предупредили об экстремальной жаре, наводнениях и экономических потерях
23:38 • 11137 просмотра
Европарламент признал новую Госдуму России нелегитимной и призвал ЕС прекратить контакты с депутатами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.8м/с
72%
744мм
Популярные новости
Киев переходит в режим выживания — Кличко призвал жителей выезжать за пределы столицы8 октября, 19:45 • 16192 просмотра
Кэтрин Зета-Джонс призналась, что не читала скандальных мемуаров Майкла Дугласа, и объяснила почему8 октября, 21:05 • 11659 просмотра
Принц Гарри раскрыл необычное семейное правило, которого они с Меган Маркл придерживаются ради счастливого брака8 октября, 22:06 • 11528 просмотра
Дженнифер Лоуренс назвала Кортни Кардашьян невыносимой — звезда реалити-шоу неожиданно отреагировала на критику8 октября, 23:06 • 10753 просмотра
Кортни Кардашьян ответила на слухи о том, что Трэвис Баркер изолирует её от семьи00:05 • 12523 просмотра
публикации
ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"8 октября, 13:55 • 36984 просмотра
Переосмыслила античность и изменила современность: что известно о лауреатке Нобелевской премии по литературе 2026 годаPhoto8 октября, 12:39 • 33000 просмотра
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
Эксклюзив
8 октября, 07:36 • 51294 просмотра
Варианты коротких путешествийPhoto7 октября, 17:59 • 76394 просмотра
Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаровPhoto
Эксклюзив
7 октября, 16:15 • 71807 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Принц Гарри
Меган Маркл
Уильям, принц Уэльский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Принц Гарри рассказал, как морально и эмоционально заболел после переезда из Великобритании03:04 • 5634 просмотра
Дочь Холли Берри встала на защиту матери после обвинений в насилии над сыном02:05 • 6746 просмотра
Звезда «Игры престолов» рассказал, чем новый сериал о Гарри Поттере удивит зрителей01:06 • 7358 просмотра
Disney готовит конкурента IMAX и ведёт переговоры с крупнейшими киностудиями Голливуда00:37 • 10335 просмотра
Кортни Кардашьян ответила на слухи о том, что Трэвис Баркер изолирует её от семьи00:05 • 12543 просмотра
Актуальное
Х-101
Техника
Золото
The New York Times
Сериал

США впервые покажут в прямом эфире казнь осуждённого военнослужащего — Пентагон

Киев • УНН

 • 2116 просмотра

3 декабря в Техасе расстреляют Нидаля Хасана, осуждённого за убийство 13 человек. Пентагон подтвердил прямую трансляцию казни.

США впервые покажут в прямом эфире казнь осуждённого военнослужащего — Пентагон

В США планируют впервые организовать прямую трансляцию военной казни. 3 декабря в Форт-Худе, штат Техас, расстреляют бывшего армейского психиатра Нидаля Хасана, осуждённого за убийство 13 человек в 2009 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона, пишет УНН.

Детали

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что казнь будет публичной, чтобы общество увидело последствия подобных преступлений.

Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это посмотреть, чтобы это было публично. Люди должны понимать, что такие вещи имеют серьёзные последствия

– подчеркнул Хегсет.

Представитель Пентагона подтвердил Reuters, что казнь будут транслировать в прямом эфире, однако подробности организации трансляции пока не раскрывают.

Первая военная казнь за десятилетия

В 2013 году военный суд признал Хасана виновным по 45 пунктам обвинения в убийствах и покушениях на убийство. В результате стрельбы на военной базе Форт-Худ в 2009 году погибли 13 человек.

Неудачная казнь Кристы Пайк: судья обязала штат Теннесси сохранить шприцы и другие доказательства07.10.26, 21:23 • 5820 просмотров

Согласно американскому законодательству, военную казнь должен лично одобрить президент. Дональд Трамп уже дал соответствующее разрешение по рекомендации Хегсета.

По данным Информационного центра о смертной казни, в последний раз американские военные проводили казнь в 1961 году — тогда осуждённого повесили. Расстрельные команды не применялись для военных казней с 1945 года.

Белый дом пока не уточнил, поддерживает ли Трамп решение транслировать казнь в прямом эфире.

Трамп одобрил первую за 65 лет военную казнь - через расстрел06.10.26, 09:39 • 6282 просмотра

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Пожизненное лишение свободы
Пентагон
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты