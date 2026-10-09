США впервые покажут в прямом эфире казнь осуждённого военнослужащего — Пентагон

В США планируют впервые организовать прямую трансляцию военной казни. 3 декабря в Форт-Худе, штат Техас, расстреляют бывшего армейского психиатра Нидаля Хасана, осуждённого за убийство 13 человек в 2009 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона, пишет УНН.

Детали

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что казнь будет публичной, чтобы общество увидело последствия подобных преступлений.

Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это посмотреть, чтобы это было публично. Люди должны понимать, что такие вещи имеют серьёзные последствия – подчеркнул Хегсет.

Представитель Пентагона подтвердил Reuters, что казнь будут транслировать в прямом эфире, однако подробности организации трансляции пока не раскрывают.

Первая военная казнь за десятилетия

В 2013 году военный суд признал Хасана виновным по 45 пунктам обвинения в убийствах и покушениях на убийство. В результате стрельбы на военной базе Форт-Худ в 2009 году погибли 13 человек.

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Согласно американскому законодательству, военную казнь должен лично одобрить президент. Дональд Трамп уже дал соответствующее разрешение по рекомендации Хегсета.

По данным Информационного центра о смертной казни, в последний раз американские военные проводили казнь в 1961 году — тогда осуждённого повесили. Расстрельные команды не применялись для военных казней с 1945 года.

Белый дом пока не уточнил, поддерживает ли Трамп решение транслировать казнь в прямом эфире.

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