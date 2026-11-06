В Украине восстановят авиамедицинскую эвакуацию пациентов воздушными судами ГСЧС - Корецкий
Киев • УНН
Правительство утвердило порядок авиамедицинской эвакуации пациентов, органов и медицинских бригад. Механизм планируют запустить до конца года.
Украина восстановит авиамедицинскую эвакуацию пациентов воздушными судами ГСЧС. Правительство уже утвердило соответствующий порядок организации перевозок. Такой механизм позволит быстрее перевозить людей между больницами и доставлять их на лечение за границу. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает УНН.
Детали
Это позволит значительно сократить время транспортировки между больницами пациентов, нуждающихся в неотложной специализированной медицинской помощи, а также доставлять украинцев на лечение за границу, в частности в рамках программы Medevac Ukraine. Например, сейчас дорога из Харькова до эвакуационного хаба в польском Жешуве наземным транспортом может занять 15–16 часов. Воздушным судном этот путь можно преодолеть за 2–3 часа. Отдельно предусмотрели транспортировку донорских органов для трансплантации, медицинских бригад и необходимого оборудования
По его словам, координацию эвакуации будет осуществлять Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава, а ГСЧС будет обеспечивать воздушные суда и экипажи с учетом условий безопасности и погоды.
Для пациентов в тяжелом состоянии каждый час имеет значение. Наша задача - обеспечить им возможность как можно быстрее получить необходимую медицинскую помощь. Планируем, что механизм заработает до конца года
Напомним
Правительство направило 354,6 млн грн на ремонт укрытий в родильных домах и усиление защиты больниц. Средства перераспределят в бюджете Минздрава.