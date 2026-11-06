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В Украине восстановят авиамедицинскую эвакуацию пациентов воздушными судами ГСЧС - Корецкий

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Правительство утвердило порядок авиамедицинской эвакуации пациентов, органов и медицинских бригад. Механизм планируют запустить до конца года.

В Украине восстановят авиамедицинскую эвакуацию пациентов воздушными судами ГСЧС - Корецкий

Украина восстановит авиамедицинскую эвакуацию пациентов воздушными судами ГСЧС. Правительство уже утвердило соответствующий порядок организации перевозок. Такой механизм позволит быстрее перевозить людей между больницами и доставлять их на лечение за границу. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

Это позволит значительно сократить время транспортировки между больницами пациентов, нуждающихся в неотложной специализированной медицинской помощи, а также доставлять украинцев на лечение за границу, в частности в рамках программы Medevac Ukraine. Например, сейчас дорога из Харькова до эвакуационного хаба в польском Жешуве наземным транспортом может занять 15–16 часов. Воздушным судном этот путь можно преодолеть за 2–3 часа. Отдельно предусмотрели транспортировку донорских органов для трансплантации, медицинских бригад и необходимого оборудования

- заявил премьер-министр.

По его словам, координацию эвакуации будет осуществлять Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава, а ГСЧС будет обеспечивать воздушные суда и экипажи с учетом условий безопасности и погоды.

Для пациентов в тяжелом состоянии каждый час имеет значение. Наша задача - обеспечить им возможность как можно быстрее получить необходимую медицинскую помощь. Планируем, что механизм заработает до конца года

- добавил Сергей Корецкий.

Напомним

Правительство направило 354,6 млн грн на ремонт укрытий в родильных домах и усиление защиты больниц. Средства перераспределят в бюджете Минздрава.

Алла Киосак

ОбществоЗдоровье
Эвакуация
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