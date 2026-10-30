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Уряд виділив майже 355 млн грн на укриття у пологових і захист лікарень

Київ • УНН

 • 930 перегляди

294,8 млн грн спрямують на укриття у 84 пологових будинках, ще 59,8 млн - на захист лікарень. Кошти перерозподілять у бюджеті МОЗ.

Уряд виділив майже 355 млн грн на укриття у пологових і захист лікарень

Уряд спрямував 354,6 млн грн на ремонт укриттів у пологових будинках і посилення захисту лікарень. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, інформує УНН.

Деталі

За його словами, 294,8 млн грн підуть на ремонт укриттів у 84 закладах, де приймають пологи. Укриття облаштують з урахуванням потреб вагітних, породіль і немовлят, щоб там було тепло, світло, вода й вентиляція.

Важливо, щоб туди могли безпечно дістатися жінки, яким важко пересуватися. Медики зможуть і під час тривог приймати пологи та доглядати за мамами й дітьми

- зазначив глава уряду.

Він уточнив, що ще 59,8 млн грн підуть на посилення захисту закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ і мають стаціонарні відділення.

Йдеться про операційні, реанімації, відділення інтенсивної терапії новонароджених, пологові зали тощо. Для цього встановлять габіони, металеві ролети й ударостійку захисну плівку на вікна

- розповів Корецький.

Він додав, що кошти перерозподілять у межах бюджету МОЗ, тож додаткових витрат це не потребує.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів готує зміни до правил, за якими українські підприємства можуть продовжувати роботу під час повітряної тривоги жовтого рівня. Бізнесу обіцяють більше часу для облаштування укриттів, дозволять використовувати захисні споруди поблизу, а вимоги пов’яжуть із кількістю людей на об’єкті.

В позашкільний час укриття у школах будуть доступні для всіх - роз'яснення ДСНС24.10.26, 00:52 • 5308 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаЗдоров'я
Повітряна тривога
Кабінет Міністрів України