Правительство выделило почти 355 млн грн на укрытия в родильных домах и защиту больниц

Правительство направило 354,6 млн грн на ремонт укрытий в родильных домах и усиление защиты больниц. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, информирует УНН.

По его словам, 294,8 млн грн пойдут на ремонт укрытий в 84 учреждениях, где принимают роды. Укрытия оборудуют с учетом потребностей беременных, рожениц и младенцев, чтобы там были тепло, свет, вода и вентиляция.

Важно, чтобы туда могли безопасно добраться женщины, которым трудно передвигаться. Медики смогут и во время тревог принимать роды и ухаживать за матерями и детьми

Он уточнил, что еще 59,8 млн грн пойдут на усиление защиты учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления Минздрава и имеющих стационарные отделения.

Речь идет об операционных, реанимациях, отделениях интенсивной терапии новорожденных, родильных залах и тому подобном. Для этого установят габионы, металлические роллеты и ударопрочную защитную пленку на окна