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Правительство выделило почти 355 млн грн на укрытия в родильных домах и защиту больниц

Киев • УНН

 • 776 просмотра

294,8 млн грн направят на укрытия в 84 родильных домах, еще 59,8 млн — на защиту больниц. Средства перераспределят в бюджете Минздрава.

Правительство выделило почти 355 млн грн на укрытия в родильных домах и защиту больниц

Правительство направило 354,6 млн грн на ремонт укрытий в родильных домах и усиление защиты больниц. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, информирует УНН.

Детали

По его словам, 294,8 млн грн пойдут на ремонт укрытий в 84 учреждениях, где принимают роды. Укрытия оборудуют с учетом потребностей беременных, рожениц и младенцев, чтобы там были тепло, свет, вода и вентиляция.

Важно, чтобы туда могли безопасно добраться женщины, которым трудно передвигаться. Медики смогут и во время тревог принимать роды и ухаживать за матерями и детьми

- отметил глава правительства.

Он уточнил, что еще 59,8 млн грн пойдут на усиление защиты учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления Минздрава и имеющих стационарные отделения.

Речь идет об операционных, реанимациях, отделениях интенсивной терапии новорожденных, родильных залах и тому подобном. Для этого установят габионы, металлические роллеты и ударопрочную защитную пленку на окна

- рассказал Корецкий.

Он добавил, что средства перераспределят в пределах бюджета Минздрава, поэтому дополнительных расходов это не потребует.

Напомним

Кабинет Министров готовит изменения в правила, согласно которым украинские предприятия могут продолжать работу во время воздушной тревоги желтого уровня. Бизнесу обещают больше времени для обустройства укрытий, разрешат использовать защитные сооружения поблизости, а требования свяжут с количеством людей на объекте.

Во внешкольное время укрытия в школах будут доступны для всех — разъяснение ГСЧС24.10.26, 00:52 • 5308 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаЗдоровье
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины