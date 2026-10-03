россия атаковала судно в порту Одесской области: погиб моряк, есть раненые
Киев • УНН
Российские войска ударили по либерийскому грузовому судну в порту Одесской области. Один моряк погиб, трое получили ранения.
россия снова атаковала гражданское судно в одном из портов Одесской области, погиб моряк, трое ранены. Об этом сообщили в ГП "Администрация морских портов Украины" 3 октября, пишет УНН.
Российские войска нанесли удар по гражданскому грузовому судну под флагом Либерии в одном из портов Одесской области. 13 членов экипажа эвакуированы в безопасное место. В результате атаки погиб матрос-моторист, еще трое членов экипажа получили ранения
"Это очередной целенаправленный удар рф по гражданскому судоходству. россия продолжает терроризировать мирный торговый флот и моряков, которые ежедневно рискуют жизнью ради работы украинских морских путей", - подчеркнули в АМПУ.
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