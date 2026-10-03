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россия атаковала судно в порту Одесской области: погиб моряк, есть раненые

Киев • УНН

 • 942 просмотра

Российские войска ударили по либерийскому грузовому судну в порту Одесской области. Один моряк погиб, трое получили ранения.

россия атаковала судно в порту Одесской области: погиб моряк, есть раненые
фото иллюстративное

россия снова атаковала гражданское судно в одном из портов Одесской области, погиб моряк, трое ранены. Об этом сообщили в ГП "Администрация морских портов Украины" 3 октября, пишет УНН.

Российские войска нанесли удар по гражданскому грузовому судну под флагом Либерии в одном из портов Одесской области. 13 членов экипажа эвакуированы в безопасное место. В результате атаки погиб матрос-моторист, еще трое членов экипажа получили ранения

- сообщили в АМПУ.

"Это очередной целенаправленный удар рф по гражданскому судоходству. россия продолжает терроризировать мирный торговый флот и моряков, которые ежедневно рискуют жизнью ради работы украинских морских путей", - подчеркнули в АМПУ.

В Молдове после взрывов нашли фрагменты дрона03.10.26, 10:19 • 2994 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Взрывы
Эвакуация
Война в Украине
Либерия
Украина