Болезнь Лайма может влиять на иммунную систему даже после лечения — исследование
Киев • УНН
Исследование на мышах выявило устойчивые изменения в костном мозге после болезни Лайма. Их влияние на людей ещё не установлено.
Болезнь Лайма, которую передают клещи, может иметь долгосрочные последствия для организма даже после того, как инфекция была побеждена. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного в научном журнале iScience, пишет УНН.
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Исследователи установили, что заражение бактерией Borrelia burgdorferi, вызывающей болезнь Лайма, может вызывать устойчивые эпигенетические изменения в костном мозге мышей. Такие изменения потенциально способны влиять на то, как иммунная система реагирует на будущие инфекции и другие угрозы.
По словам старшего автора исследования Тани Петницкой-Оцвиэй, доцента-исследователя молекулярной биологии и микробиологии Университета Тафтса, значение этих результатов для здоровья людей еще предстоит выяснить.
В то же время ученая отметила, что полученные данные создают основу для дальнейшего изучения эпигенетических особенностей у пациентов, которые продолжают испытывать симптомы после болезни Лайма, по сравнению с теми, кто полностью выздоровел.
Такие исследования могут помочь выявить биологические механизмы, способствующие длительному течению заболевания, а также лучше понять, почему некоторые люди продолжают иметь проблемы со здоровьем после лечения.
В настоящее время результаты получены в ходе исследований на мышах. Они не доказывают, что аналогичные изменения обязательно возникают у людей, и не свидетельствуют о том, что бактерия остается в организме после завершения лечения.
Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований, которые помогут выяснить, могут ли выявленные эпигенетические изменения объяснить длительные симптомы у части пациентов после болезни Лайма.
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