Болезнь Лайма, которую передают клещи, может иметь долгосрочные последствия для организма даже после того, как инфекция была побеждена. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного в научном журнале iScience, пишет УНН.

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Исследователи установили, что заражение бактерией Borrelia burgdorferi, вызывающей болезнь Лайма, может вызывать устойчивые эпигенетические изменения в костном мозге мышей. Такие изменения потенциально способны влиять на то, как иммунная система реагирует на будущие инфекции и другие угрозы.

По словам старшего автора исследования Тани Петницкой-Оцвиэй, доцента-исследователя молекулярной биологии и микробиологии Университета Тафтса, значение этих результатов для здоровья людей еще предстоит выяснить.

В то же время ученая отметила, что полученные данные создают основу для дальнейшего изучения эпигенетических особенностей у пациентов, которые продолжают испытывать симптомы после болезни Лайма, по сравнению с теми, кто полностью выздоровел.

Такие исследования могут помочь выявить биологические механизмы, способствующие длительному течению заболевания, а также лучше понять, почему некоторые люди продолжают иметь проблемы со здоровьем после лечения.

В настоящее время результаты получены в ходе исследований на мышах. Они не доказывают, что аналогичные изменения обязательно возникают у людей, и не свидетельствуют о том, что бактерия остается в организме после завершения лечения.

Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований, которые помогут выяснить, могут ли выявленные эпигенетические изменения объяснить длительные симптомы у части пациентов после болезни Лайма.

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