Хвороба Лайма, яку передають кліщі, може мати довготривалі наслідки для організму навіть після того, як інфекцію було подолано. Про це свідчать результати нового дослідження, опублікованого в науковому журналі iScience, пише УНН.

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Дослідники встановили, що зараження бактерією Borrelia burgdorferi, яка спричиняє хворобу Лайма, може викликати стійкі епігенетичні зміни в кістковому мозку мишей. Такі зміни потенційно здатні впливати на те, як імунна система реагує на майбутні інфекції та інші загрози.

За словами старшої авторки дослідження Тані Петницької-Оцвієй, доцентки-дослідниці молекулярної біології та мікробіології Університету Тафтса, значення цих результатів для здоров’я людей ще належить з’ясувати.

Водночас науковиця зазначила, що отримані дані створюють основу для подальшого вивчення епігенетичних особливостей у пацієнтів, які продовжують відчувати симптоми після хвороби Лайма, порівняно з тими, хто повністю одужав.

Такі дослідження можуть допомогти виявити біологічні механізми, які сприяють тривалому перебігу захворювання, а також краще зрозуміти, чому деякі люди продовжують мати проблеми зі здоров’ям після лікування.

Наразі результати отримані під час досліджень на мишах. Вони не доводять, що аналогічні зміни обов’язково виникають у людей, і не свідчать про те, що бактерія залишається в організмі після завершення лікування.

Науковці наголошують на необхідності подальших досліджень, які допоможуть з’ясувати, чи можуть виявлені епігенетичні зміни пояснити тривалі симптоми в частини пацієнтів після хвороби Лайма.

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