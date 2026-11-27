Хвороба Лайма може впливати на імунну систему навіть після лікування - дослідження
Київ • УНН
Дослідження на мишах виявило стійкі зміни в кістковому мозку після хвороби Лайма. Їхній вплив на людей ще не встановлено.
Хвороба Лайма, яку передають кліщі, може мати довготривалі наслідки для організму навіть після того, як інфекцію було подолано. Про це свідчать результати нового дослідження, опублікованого в науковому журналі iScience, пише УНН.
Деталі
Дослідники встановили, що зараження бактерією Borrelia burgdorferi, яка спричиняє хворобу Лайма, може викликати стійкі епігенетичні зміни в кістковому мозку мишей. Такі зміни потенційно здатні впливати на те, як імунна система реагує на майбутні інфекції та інші загрози.
За словами старшої авторки дослідження Тані Петницької-Оцвієй, доцентки-дослідниці молекулярної біології та мікробіології Університету Тафтса, значення цих результатів для здоров’я людей ще належить з’ясувати.
Водночас науковиця зазначила, що отримані дані створюють основу для подальшого вивчення епігенетичних особливостей у пацієнтів, які продовжують відчувати симптоми після хвороби Лайма, порівняно з тими, хто повністю одужав.
Такі дослідження можуть допомогти виявити біологічні механізми, які сприяють тривалому перебігу захворювання, а також краще зрозуміти, чому деякі люди продовжують мати проблеми зі здоров’ям після лікування.
Наразі результати отримані під час досліджень на мишах. Вони не доводять, що аналогічні зміни обов’язково виникають у людей, і не свідчать про те, що бактерія залишається в організмі після завершення лікування.
Науковці наголошують на необхідності подальших досліджень, які допоможуть з’ясувати, чи можуть виявлені епігенетичні зміни пояснити тривалі симптоми в частини пацієнтів після хвороби Лайма.
В Україні за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 109 тис. людей25.11.26, 15:56 • 3720 переглядiв