Число подтвержденных случаев заболевания Эболой в Демократической Республике Конго на сегодняшний день превышает 12 000, как показали правительственные данные, опубликованные 26 ноября, а силы реагирования продолжают бороться за то, чтобы взять под контроль вторую по масштабам вспышку заболевания за всю историю. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Согласно данным, общее число подтвержденных случаев заражения составляет 12 021, а число умерших — 5 904 человека.

Вспышка, вызванная редким штаммом Эболы Bundibugyo, была объявлена в середине мая в провинции Итури на северо-востоке Конго и с тех пор распространилась на 8 из 26 провинций Конго. Для этого штамма нет одобренных методов лечения или вакцин. Задержка с выявлением, конфликты и перегрузка системы здравоохранения привели к более быстрому распространению, чем во время предыдущих вспышек.

Нынешняя эпидемия является второй по масштабам и смертности за всю историю наблюдений, уступая лишь вспышке в Западной Африке в 2014–2016 годах, когда заразились более 28 600 человек и умерли более 11 000.

Она пока не взята под контроль на фоне того, что, согласно данным, представленным Африканским центром по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) ранее в этом месяце, лишь 15% новых случаев связаны с контактами, известными органам здравоохранения. Это означает, что многие цепочки передачи инфекции по-прежнему остаются невыявленными.

Анализ спутниковых снимков, проведенный Reuters, показал, что официальное число погибших может быть значительно занижено в двух наиболее пострадавших районах Конго.

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