Кількість підтверджених випадків захворювання на Еболу в Демократичній Республіці Конго на сьогодні перевищує 12 000, як показали урядові дані, опубліковані 26 листопада, і сили реагування продовжують боротися за те, щоб взяти під контроль другий за величиною спалах захворювання за всю історію. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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За даними, загальна кількість підтверджених випадків зараження становить 12 021, а кількість померлих – 5 904 особи.

Спалах, викликаний рідкісним штамом Еболи Bundibugyo, був оголошений у середині травня в провінції Ітурі на північному сході Конго і відтоді поширився на 8 із 26 провінцій Конго. Для цього штаму немає схвалених методів лікування або вакцин. Затримка у виявленні, конфлікти та перевантаження системи охорони здоров'я призвели до швидшого поширення, ніж під час попередніх спалахів.

Нинішня епідемія є другою за величиною та смертоносною за всю історію спостережень, поступаючись лише спалаху у Західній Африці у 2014-2016 роках, коли заразилося понад 28 600 осіб та померло понад 11 000.

Вона поки не взята під контроль, на тлі того, як, згідно з даними, представленими Африканським центром з контролю та профілактики захворювань (Africa CDC) раніше цього місяця, лише 15% нових випадків пов'язані з контактами, відомими органам охорони здоров'я. Це означає, що багато ланцюжків передачі інфекції, як і раніше, залишаються невиявленими.

Аналіз супутникових знімків, проведений Reuters, показав, що офіційна кількість загиблих може бути значно занижена у двох найбільш постраждалих районах Конго.

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