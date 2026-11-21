В субботу, 21 ноября, геомагнитная активность будет довольно слабой. Об этом сообщает Мeteoagent, передает УНН.

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В настоящее время магнитная буря является слабой, однако в течение выходных возможны новые периоды повышенной геомагнитной активности.

Что такое магнитные бури

Так называют явление, в результате которого выделяется значительное количество солнечной энергии. Оно возникает вследствие регулярных вспышек и взрывов на Солнце.

Магнитная буря состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро движутся в разных направлениях, в том числе к Земле. Она негативно влияет на некоторых людей, вследствие чего они могут ощущать головную боль, усталость и стресс.

Людям, которые чувствуют недомогание, следует придерживаться привычного режима сна, поддерживать достаточное потребление воды и контролировать имеющиеся заболевания. В случае выраженных симптомов следует обратиться к врачу.

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