У суботу, 21 листопада, геомагнітна активність буде досить слабкою. Про це повідомляє Мeteoagent, передає УНН.

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Наразі магнітна буря є слабкою, однак впродовж вихідних можливі нові періоди підвищеної геомагнітної активності.

Що таке магнітні бурі

Так називають явище, в результаті якого виділяється значна кількість сонячної енергії. Воно виникає внаслідок регулярних спалахів і вибухів на Сонці.

Магнітна буря складається з заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Вона негативно впливає на деяких людей, внаслідок чого вони можуть відчувати головний біль, втому та стрес.

Людям, які відчувають нездужання, варто дотримуватися звичного режиму сну, підтримувати достатнє споживання води та контролювати наявні захворювання. У разі виражених симптомів слід звернутися до лікаря.

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