В Уганде началось первое в Африке клиническое испытание мРНК-вакцины против штамма Bundibugyo, вызвавшего вспышку смертельного вируса Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом УНН пишет со ссылкой на Al Jazeera.

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Государственный Угандийский институт исследования вирусов (UVRI) заявил в пятницу, 27 ноября, что испытание началось в сотрудничестве с Moderna, американской компанией, производящей вакцину.

Угандийское испытание является вторым для этой вакцины после того, как Moderna в августе начала свои первые испытания вакцины на людях в Канаде, ориентированные на взрослых в возрасте от 18 до 65 лет.

UVRI заявил, что угандийское испытание впервые проверит безопасность вакцины и ее способность вызывать иммунный ответ у детей в возрасте от 1 года и призвано привлечь 224 добровольца.

"Дети часто оказываются среди тех, кто больше всего страдает от Эболы, однако слишком часто именно они последними получают пользу от новых вакцин", — сказал Ричард Хэтчетт, главный исполнительный директор Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, которая помогает финансировать вакцину.

Еще одним потенциальным кандидатом для борьбы со штаммом Bundibugyo является аденовирусная векторная вакцина ChAdOx1, разработанная Индийским институтом сывороток и Оксфордским университетом. Ее испытания в ДРК начнутся в понедельник.

Но Gavi, альянс в сфере вакцин, объединяющий государственных и частных доноров, чтобы помочь развивающимся странам приобретать прививки по доступным ценам, не ждет.

На прошлой неделе он подписал с Институтом сывороток обязательство о закупке 1,5 миллиона доз ChAdOx1 и планирует иметь "сотни тысяч" доз, готовых к развертыванию, если испытания окажутся успешными и вакцина будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения и правительством ДРК.

Эмануэле Капобьянко, директор Gavi по вопросам глобальной безопасности здравоохранения, сказал, что надеется на завершение испытаний препарата в начале 2027 года и что, если они окажутся успешными, соглашение о закупке может ускорить развертывание на несколько месяцев.

Дополнение

Количество подтвержденных случаев заболевания Эболой в Демократической Республике Конго на сегодняшний день превышает 12 000, как показали опубликованные 26 ноября правительственные данные, а силы реагирования продолжают бороться за то, чтобы взять под контроль вторую по масштабам вспышку заболевания за всю историю.

Согласно последним данным, общее количество подтвержденных случаев заражения составляет 12 021, а число умерших — 5 904 человека.

Вспышка, вызванная редким штаммом Эболы Bundibugyo, была объявлена в середине мая в провинции Итури на северо-востоке Конго и с тех пор распространилась на 8 из 26 провинций Конго. Для этого штамма нет одобренных методов лечения или вакцин. Задержки в выявлении, конфликты и перегрузка системы здравоохранения привели к более быстрому распространению, чем во время предыдущих вспышек.

28 июля Уганда объявила о завершении вспышки Эболы. По данным Министерства здравоохранения, было зарегистрировано 20 случаев заражения и два случая смерти.