В Уганді розпочалося перше в Африці клінічне випробування мРНК-вакцини проти штаму Bundibugyo, що спричинив спалах смертельного вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Про це УНН пише з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Державний Угандійський інститут дослідження вірусів (UVRI) заявив у п'ятницю, 27 листопада, що випробування розпочалося у співпраці з Moderna, компанією зі США, яка виробляє вакцину.

Угандійське випробування є другим для цієї вакцини після того, як Moderna розпочала свої перші випробування вакцин на людях у Канаді в серпні, орієнтовані на дорослих віком від 18 до 65 років.

UVRI заявив, що угандійське випробування вперше перевірить безпеку вакцини та її здатність викликати імунну відповідь у дітей віком від 1 року і має на меті залучити 224 добровольців.

"Діти часто опиняються серед тих, хто найбільше постраждав від Еболи, проте вони занадто часто останніми отримують користь від нових вакцин", – сказав Річард Гетчетт, головний виконавчий директор Коаліції за інновації в галузі готовності до епідемій, яка допомагає фінансувати вакцину.

Іншим потенційним кандидатом для боротьби зі штамом Bundibugyo є аденовірусна векторна вакцина ChAdOx1, розроблена індійським Інститутом сироваток та Оксфордським університетом. Її випробування в ДРК розпочнуться в понеділок.

Але Gavi, альянс щодо вакцин, який об'єднує урядових та приватних донорів, щоб допомогти країнам, що розвиваються, придбати щеплення за доступними цінами, не чекає.

Минулого тижня він підписав зобов'язання щодо закупівлі з Інститутом сироваток на 1,5 мільйона доз ChAdOx1 і планує мати "сотні тисяч" готових до розгортання, якщо випробування виявляться успішними та будуть схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я та урядом ДРК.

Емануеле Капоб'янко, директор Gavi з питань глобальної безпеки охорони здоров'я, сказав, що сподівається, що випробування препарату завершаться на початку 2027 року, і що, якщо вони будуть успішними, угода про купівлю може просунути розгортання на кілька місяців раніше.

Доповнення

Кількість підтверджених випадків захворювання на Еболу в Демократичній Республіці Конго на сьогодні перевищує 12 000, як показали урядові дані, опубліковані 26 листопада, і сили реагування продовжують боротися за те, щоб взяти під контроль другий за величиною спалах захворювання за всю історію.

За останніми даними, загальна кількість підтверджених випадків зараження становить 12 021, а кількість померлих – 5 904 особи.

Спалах, викликаний рідкісним штамом Еболи Bundibugyo, був оголошений у середині травня в провінції Ітурі на північному сході Конго і відтоді поширився на 8 із 26 провінцій Конго. Для цього штаму немає схвалених методів лікування або вакцин. Затримка у виявленні, конфлікти та перевантаження системи охорони здоров'я призвели до швидшого поширення, ніж під час попередніх спалахів.

28 липня Уганда оголосила про завершення спалаху Еболи. За даними Міністерства охорони здоров'я, було зареєстровано 20 випадків зараження та два випадки смерті.