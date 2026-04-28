Военные почести, невероятные шляпки и салют — Трампы официально приняли британских монархов в Белом доме

Киев • УНН

 • 1788 просмотра

Президент США и первая леди поприветствовали королевскую семью на Южной лужайке Белого дома. Церемония включала салют из 21 орудия и смотр войск.

Сегодня президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп официально приветствуют королевскую семью в Белом доме на церемонии прибытия с военными почестями на Южной лужайке Белого дома, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Первая леди Мелания Трамп одета в белый ансамбль с соломенной шляпой, приветствуя короля и королеву. Она выбрала белый шелковый и шерстяной жакет от американского дизайнера Ральфа Лорена, шляпу от Эрика Джавитса и матовые туфли Manolo Blahnik с имитацией змеиной кожи. Первая леди несколько месяцев планировала дипломатические детали государственного визита, включая выбор нарядов.

Следуя традиции, восходящей к XVIII веку, президент и первая леди отметят официальное прибытие членов королевской семьи традиционной церемонией военного прибытия – высшей дипломатической честью.

Король и королева сначала встретились с официальными делегациями обеих стран, а затем прошли к трибуне, где их ждал салют из 21 орудия от Президентской салютной батареи и исполнение национальных гимнов в исполнении оркестра морской пехоты США The President's Own.

Затем король Чарльз и Трамп осмотрели войска на параде, после чего президент произнес краткую речь, завершая церемонию.

Садовая вечеринка и встреча короля Чарльза с политиками США: как проходит встреча у Трампа28.04.26, 02:29 • 3586 просмотров

