Войска США захватили иранское судно после попытки прорыва блокады

$43.6451.42
ukenru
Эксклюзив
19 апреля, 16:06 • 12318 просмотра
Астропрогноз на 20-26 апреля обещает напряжение и большие перемены
19 апреля, 14:52 • 21686 просмотра
Глава патрульной полиции Украины Жуков уходит в отставку из-за теракта в Киеве 18 апреля
Эксклюзив
19 апреля, 13:12 • 29064 просмотра
Влияние недосыпания на вес и гормоны - почему возникает желание переедать
19 апреля, 06:49 • 25961 просмотра
Генштаб подтвердил поражение предприятия "Атлант Аэро" в Таганроге и складов оккупантов
18 апреля, 20:40 • 42932 просмотра
Трамп созвал экстренное совещание из-за угрозы войны с Ираном - СМИ
Эксклюзив
18 апреля, 16:38 • 51466 просмотра
Террорист в Киеве убил отца: ребенок в больнице, мама выжила
18 апреля, 11:38 • 47362 просмотра
СБУ поразила три российских корабля и стратегическую РЛС в оккупированном КрымуPhotoVideo
18 апреля, 09:24 • 52747 просмотра
Иран снова закрыл Ормузский пролив и развернул нефтяные танкеры - СМИ
17 апреля, 16:34 • 53559 просмотра
беларусь строит дороги к границе и готовит артпозиции – Зеленский передал предостережение лукашенко и напомнил о Венесуэле
Эксклюзив
17 апреля, 14:55 • 70463 просмотра
Наступ на Донбасс до сентября или развязывание войны с Европой: для чего врагу хватит 20 тысяч резерва
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
0.6м/с
73%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Орбан назвал условие для разблокирования кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины19 апреля, 15:03 • 12848 просмотра
Более двух лет считался пропавшим без вести - в боях под Авдеевкой погиб режиссер Игорь МалаховPhoto19 апреля, 15:33 • 8076 просмотра
Все три страны Балтии запретили Фицо пролет в москву на парад 9 мая19 апреля, 15:52 • 9518 просмотра
Стрельба в Чернигове 19 апреля - полиция задержала 23-летнего мужчинуPhoto19 апреля, 16:22 • 7840 просмотра
Зеленский анонсировал кадровые чистки в МВД после теракта в Киеве 18 апреляVideo19 апреля, 17:33 • 4720 просмотра
публикации
Влияние недосыпания на вес и гормоны - почему возникает желание переедать
Эксклюзив
19 апреля, 13:12 • 29064 просмотра
Как правильно определить размер груди - простая инструкция для точного результата18 апреля, 13:28 • 48833 просмотра
Выход Metro 2039: как отреагировало геймерское сообщество на продолжение серииPhotoVideo17 апреля, 15:20 • 61199 просмотра
Блины без проблем: как сделать идеальное тесто и забыть о прилипании к сковородеPhoto17 апреля, 13:08 • 74630 просмотра
Новолуние в апреле - каким будет 17 апреля17 апреля, 10:20 • 70265 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Чернигов
Село
Реклама
УНН Lite
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 36826 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 31180 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 37741 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 61144 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 66054 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Facebook

Войска США захватили иранское судно после попытки прорыва блокады

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Эсминец USS Spruance остановил подсанкционное судно TOUSKA в Оманском заливе. Морская пехота США взяла корабль под контроль для проверки содержимого.

Войска США захватили иранское судно после попытки прорыва блокады

Войска Соединенных Штатов Америки атаковали и захватили судно под флагом Ирана, когда оно попыталось "прорвать" блокаду в Оманском заливе. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.

Детали

По его словам, грузовое судно TOUSKA, "почти 900 футов длиной" (приблизительно 274 метра - ред.) и весом "почти как авианосец попыталось пройти мимо нашей морской блокады, и это закончилось неудачно".

Ракетный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил TOUSKA в Оманском заливе и заблаговременно предупредил их об остановке. Иранский экипаж отказался слушать, поэтому наш корабль ВМС остановил их сразу, пробив дыру в машинном отделении. Сейчас судно находится под опекой морской пехоты США

- рассказал глава Белого дома.

Он добавил, что TOUSKA находится под санкциями Министерства финансов США "из-за предыдущей истории незаконной деятельности". Сейчас американцы "полностью" контролируют судно и изучают его содержимое.

Впоследствии Центральное командование США показало видео, на котором видно, как американский эсминец произвел выстрелы в направлении иранского судна.

Напомним

В воскресенье судоходство в Ормузском проливе фактически приостановилось после того, как Иран открыл огонь по судам и заявил о намерении блокировать транзит.

Три иранских танкера впервые вышли из Персидского залива после блокады США17.04.26, 16:26 • 2434 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Корпус морской пехоты США
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран