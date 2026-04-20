Войска США захватили иранское судно после попытки прорыва блокады
Киев • УНН
Эсминец USS Spruance остановил подсанкционное судно TOUSKA в Оманском заливе. Морская пехота США взяла корабль под контроль для проверки содержимого.
Войска Соединенных Штатов Америки атаковали и захватили судно под флагом Ирана, когда оно попыталось "прорвать" блокаду в Оманском заливе. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.
Детали
По его словам, грузовое судно TOUSKA, "почти 900 футов длиной" (приблизительно 274 метра - ред.) и весом "почти как авианосец попыталось пройти мимо нашей морской блокады, и это закончилось неудачно".
Ракетный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил TOUSKA в Оманском заливе и заблаговременно предупредил их об остановке. Иранский экипаж отказался слушать, поэтому наш корабль ВМС остановил их сразу, пробив дыру в машинном отделении. Сейчас судно находится под опекой морской пехоты США
Он добавил, что TOUSKA находится под санкциями Министерства финансов США "из-за предыдущей истории незаконной деятельности". Сейчас американцы "полностью" контролируют судно и изучают его содержимое.
Впоследствии Центральное командование США показало видео, на котором видно, как американский эсминец произвел выстрелы в направлении иранского судна.
Напомним
В воскресенье судоходство в Ормузском проливе фактически приостановилось после того, как Иран открыл огонь по судам и заявил о намерении блокировать транзит.
