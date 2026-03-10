Сыновья Трампа планируют перепродавать украинские технологии дронов Пентагону - WSJ

Сыновья президента США Дональда Трампа - Эрик и Дональд-младший - планируют перепродавать украинские технологии дронов. Для этого они инвестируют в новую компанию по производству беспилотников Powerus, сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Объявление о переговорах по приобретению украинских производителей дронов или лицензированию их технологий с последующим производством под американским брендом на территории США сделал соучредитель Powerus Бретт Великович, ветеран сил спецопераций США.

Компания Powerus зарегистрирована во Флориде и планирует выйти на биржу Nasdaq через обратное слияние с холдингом Aureus Greenway Holdings, говорится в публикации.

Проект по перепродаже украинских технологий дронов ориентирован на растущий спрос на дроны со стороны Пентагона. Этот спрос образовался после запрета на поставки новых дронов из Китая в США.

На приобретение сотен тысяч дронов, созданных по украинским технологиям, может быть направлено около 1,1 млрд долларов, сообщает The Wall Street Journal. Также в данном проекте участвует производитель комплектующих для беспилотников Unusual Machines, где Дональд Трамп-младший является акционером.

