Сини Трампа планують перепродавати українські технології дронів Пентагону - WSJ

Сини президента США Дональда Трампа - Ерік і Дональд-молодший - планують перепродавати українські технології дронів. Для цього вони інвестують у нову компанію з виробництва безпілотників Powerus, повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Оголошення щодо переговорів про придбання українських виробників дронів або ліцензування їх технологій з подальшим виробництвом під американським брендом на території США зробив співзасновник Powerus Бретт Великович, ветеран сил спецоперацій США.

Компанія Powerus зареєстрована у Флориді і планує вийти на біржу Nasdaq через зворотне злиття з холдингом Aureus Greenway Holdings, йдеться в публікації.

Проект з перепродажу українських технологій дронів орієнтований на зростаючий попит на дрони з боку Пентагону. Цей попит утворився після заборони на поставки нових дронів з Китаю до США.

На придбання сотень тисяч дронів, створених за українськими технологіями, може бути спрямовано близько 1,1 млрд доларів, повідомляє The Wall Street Journal. Також у даному проекті бере участь виробник комплектуючих для безпілотників Unusual Machines, де Дональд Трамп-молодший є акціонером.

Нагадаємо

