9 березня, 19:48 • 23161 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 63378 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 37306 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 43981 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 48003 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 29197 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 63949 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 33410 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 49127 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 66490 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Сини Трампа планують перепродавати українські технології дронів Пентагону - WSJ

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Ерік та Дональд Трамп-молодший інвестують у компанію Powerus для виробництва БпЛА в США. Проєкт передбачає купівлю ліцензій в Україні на 1,1 млрд доларів.

Сини Трампа планують перепродавати українські технології дронів Пентагону - WSJ

Сини президента США Дональда Трампа - Ерік і Дональд-молодший - планують перепродавати українські технології дронів. Для цього вони інвестують у нову компанію з виробництва безпілотників Powerus, повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Оголошення щодо переговорів про придбання українських виробників дронів або ліцензування їх технологій з подальшим виробництвом під американським брендом на території США зробив співзасновник Powerus Бретт Великович, ветеран сил спецоперацій США.

Компанія Powerus зареєстрована у Флориді і планує вийти на біржу Nasdaq через зворотне злиття з холдингом Aureus Greenway Holdings, йдеться в публікації.

Проект з перепродажу українських технологій дронів орієнтований на зростаючий попит на дрони з боку Пентагону. Цей попит утворився після заборони на поставки нових дронів з Китаю до США.

На придбання сотень тисяч дронів, створених за українськими технологіями, може бути спрямовано близько 1,1 млрд доларів, повідомляє The Wall Street Journal. Також у даному проекті бере участь виробник комплектуючих для безпілотників Unusual Machines, де Дональд Трамп-молодший є акціонером.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив відправку українських військових на Близький Схід з метою навчати країни Перської затоки збивати рої іранських дронів.

Євген Устименко

