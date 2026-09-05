Десятки тисяч людей вийшли на мітинг через затримки з прибиранням сміття в Хорватії
Київ • УНН
У Загребі протестували проти затримки очищення звалища з понад 30 тисячами тонн відходів у Ліці. Екологи заявляють про забруднення води.
Тисячі людей у Загребі вийшли на мітинг, щоб висловити протест проти нездатності уряду розпочати очищення понад 30 тис. тонн відходів у центральній Хорватії. Про це пише Reuters, передає УНН.
Десятки тисяч людей зібралися на центральній площі Загреба в суботу, щоб висловити протест проти нездатності уряду розпочати очищення понад 30 тис. тонн відходів у центральній Хорватії, які, за словами екологів, забруднюють питну воду в цьому районі
Протест, один з найбільших у Хорватії за кілька років, отримав назву "Хода за Ліку" на честь гірського регіону, де зберігаються відходи.
Минулого року влада виявила від 34 тис. до 37 тис. тонн відходів, значна частина яких була імпортована з Італії у 2023 та 2024 роках, на сміттєзвалищі поблизу міста Госпіч у регіоні Ліка в Хорватії. Уряд пообіцяв очистити сміттєзвалище, але екологічні групи кажуть, що прогресу досягнуто мало.
Екологи стверджують, що ці відходи, серед яких, за їхніми словами, є медичні та інші промислові відходи, забруднюють повітря, ґрунт і воду в Ліці, регіоні, відомому своїми величезними територіями незайманої природи. Вони звинувачують уряд у занадто повільних діях щодо їх усунення.
Протестувальники несли банери з написами: "Легені Хорватії більше не можуть дихати", "Зупиніть руйнування Хорватії" та "Природа не прощає".
Нагадаємо
Зсув відходів у комуні Гбессія після нічних злив завалив будівлі. Шестеро людей тяжко поранені, ще 16 дістали легкі травми.