Экс-гимнаст сборной Украины Ковтун завоевал золото ЧЕ-2026 для Хорватии
Киев • УНН
Бывший гимнаст сборной Украины Илья Ковтун стал чемпионом Европы — 2026 в многоборье. Он набрал 82,833 балла, выступая за Хорватию.
Фото: instagram.com/irinandk
Бывший гимнаст сборной Украины Илья Ковтун, сменивший спортивное гражданство, стал чемпионом Европы-2026 в многоборье, завоевав золото для Хорватии, пишет УНН со ссылкой на Inside Gymnastics.
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"Илья Ковтун из Хорватии выигрывает золото в многоборье на чемпионате Европы", — говорится в сообщении.
Как сообщается, он набрал 82.833.
Арсений Духно занимает второе место, а Даниэль Маринов — третье.
Сменил гражданство: украинский гимнаст и олимпийский призер Илья Ковтун будет выступать за Хорватию11.07.25, 22:51 • 5375 просмотров