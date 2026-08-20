Экс-гимнаст сборной Украины Ковтун завоевал золото ЧЕ-2026 для Хорватии

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Бывший гимнаст сборной Украины Илья Ковтун, сменивший спортивное гражданство, стал чемпионом Европы-2026 в многоборье, завоевав золото для Хорватии, пишет УНН со ссылкой на Inside Gymnastics.

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"Илья Ковтун из Хорватии выигрывает золото в многоборье на чемпионате Европы", — говорится в сообщении.

Как сообщается, он набрал 82.833.

Арсений Духно занимает второе место, а Даниэль Маринов — третье.

Сменил гражданство: украинский гимнаст и олимпийский призер Илья Ковтун будет выступать за Хорватию