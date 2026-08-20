Ексгімнаст збірної України Ковтун здобув золото ЧЄ-2026 для Хорватії
Київ • УНН
Колишній гімнаст збірної України Ілля Ковтун став чемпіоном Європи-2026 у багатоборстві. Він набрав 82,833 бала, виступаючи за Хорватію.
Фото: instagram.com/irinandk
Колишній гімнаст збірної України Ілля Ковтун, який змінив спортивне громадянство, став чемпіоном Європи-2026 у багатоборстві, здобувши золото для Хорватії, пише УНН з посиланням на Inside Gymnastics.
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"Ілля Ковтун з Хорватії виграє золото у багатоборстві на чемпіонаті Європи", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, він набрав 82.833.
Арсеній Духно посідає друге місце, а Даніель Марінов – третє.
Змінив громадянство: український гімнаст та олімпійський призер Ілля Ковтун виступатиме за Хорватію11.07.25, 22:51 • 5371 перегляд