Змінив громадянство: український гімнаст та олімпійський призер Ілля Ковтун виступатиме за Хорватію

Український гімнаст Ілля Ковтун з липня 2026 може представляти збірну Хорватії. Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики. За словами спортсмена, змінити громадянство він вирішив не лише через війну, а й через відсутність підтримки в Україні після його олімпійського успіху. Про це йдеться на сайті Міжнародної федерації гімнастики, пише УНН.

Зазначається, що відповідне рішення схвалив виконавчий комітет федерації на своєму засіданні у Лозанні 9-10 липня.

Про бажання Іллі Ковтуна отримати хорватське громадянство стало відомо ще у січні 2025 року. Тоді головний тренер національної збірної Хорватії з гімнастики Владімір Маджаревич повідомив, що спортсмен разом зі своєю наставницею Іриною Горбачовою подали відповідні документи.

У пізнішому інтерв’ю Ковтун зазначив, що його рішення переїхати було зумовлене не лише війною. Він також розповів про своє розчарування реакцією співвітчизників на його досягнення.

Я відчув моральну відповідальність перед людьми в Осієці. Вони мене підтримали. Коли я здобув олімпійську медаль, мені здалося, що хорвати раділи цьому більше, ніж українці - сказав спортсмен.

Доповнення

У випадку, якщо Федерація гімнастики України не погодить зміну спортивного громадянства Іллі Ковтуна, згідно з правилами Міжнародної федерації гімнастики (FIG), на нього чекає так званий "карантин" тривалістю один рік. Це означає, що спортсмен не зможе представляти нову країну - Хорватію - на офіційних міжнародних змаганнях протягом 12 місяців після останнього виступу за Україну. Це стандартна практика у світовому спорті. Якщо країна походження надає письмову згоду, перехід може бути здійснений швидше.

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