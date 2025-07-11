Сменил гражданство: украинский гимнаст и олимпийский призер Илья Ковтун будет выступать за Хорватию

Украинский гимнаст Илья Ковтун с июля 2026 года может представлять сборную Хорватии. Соответствующее решение принял Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики. По словам спортсмена, сменить гражданство он решил не только из-за войны, но и из-за отсутствия поддержки в Украине после его олимпийского успеха. Об этом говорится на сайте Международной федерации гимнастики, пишет УНН.

Отмечается, что соответствующее решение одобрил исполнительный комитет федерации на своем заседании в Лозанне 9-10 июля.

О желании Ильи Ковтуна получить хорватское гражданство стало известно еще в январе 2025 года. Тогда главный тренер национальной сборной Хорватии по гимнастике Владимир Маджаревич сообщил, что спортсмен вместе со своей наставницей Ириной Горбачевой подали соответствующие документы.

В более позднем интервью Ковтун отметил, что его решение переехать было обусловлено не только войной. Он также рассказал о своем разочаровании реакцией соотечественников на его достижения.

Я почувствовал моральную ответственность перед людьми в Осиеке. Они меня поддержали. Когда я завоевал олимпийскую медаль, мне показалось, что хорваты радовались этому больше, чем украинцы - сказал спортсмен.

Дополнение

В случае, если Федерация гимнастики Украины не согласует смену спортивного гражданства Ильи Ковтуна, согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG), его ждет так называемый "карантин" продолжительностью один год. Это означает, что спортсмен не сможет представлять новую страну - Хорватию - на официальных международных соревнованиях в течение 12 месяцев после последнего выступления за Украину. Это стандартная практика в мировом спорте. Если страна происхождения предоставляет письменное согласие, переход может быть осуществлен быстрее.

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