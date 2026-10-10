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В Хорватии грузовой поезд с предположительно украинским зерном сошёл с рельсов, 11 вагонов упали в овраг

Киев • УНН

 • 8116 просмотра

Вблизи Риеки грузовой поезд сошёл с рельсов после отказа тормозов. Никто не пострадал, причины аварии расследуются.

В Хорватии грузовой поезд с предположительно украинским зерном сошёл с рельсов, 11 вагонов упали в овраг

В Хорватии утром 10 октября вблизи города Риека произошла крупная железнодорожная авария. Грузовой поезд частного перевозчика Transagent сошёл с рельсов, в результате чего 11 вагонов упали в овраг. По предварительным данным, поезд перевозил зерно, вероятно украинского происхождения, сообщает Teklic.hr, пишет УНН.

Подробности

Авария произошла примерно в 09:25 на въезде на железнодорожную станцию Мея. По информации местных СМИ, перед сходом с рельсов машинист сообщил диспетчеру об отказе тормозов и невозможности остановить поезд. Несмотря на значительные разрушения, в результате инцидента никто не пострадал.

Локомотив остановился всего в метре от жилого дома работника Хорватских железных дорог Винко Бораса, который уже 28 лет живёт рядом со станцией. Мужчина рассказал, что сразу побежал к машинисту, который не получил травм.

Железнодорожное сообщение остановили, причины аварии расследуют

Из-за аварии движение поездов на этом участке полностью прекратили, а пассажиров временно перевозят автобусами. Железнодорожная инфраструктура получила серьёзные повреждения, в частности пострадали рельсы и шпалы. Ситуацию осложняет то, что авария произошла на участке, где путь разветвляется на три направления.

Работники железной дороги предупреждают, что восстановительные работы могут продлиться долго. Сначала специалисты должны частично отремонтировать пути, чтобы обеспечить доступ железнодорожных кранов к месту аварии и начать подъём вагонов из оврага.

Министр моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии Олег Буткович заявил, что предварительные данные не указывают на неудовлетворительное состояние железнодорожной инфраструктуры как причину аварии. Среди основных версий рассматриваются техническая неисправность поезда или человеческая ошибка.

На месте работают полиция и представители Агентства по расследованию авиационных, морских и железнодорожных аварий. Окончательную причину схода поезда с рельсов установят после завершения официального расследования.

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Степан Гафтко

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