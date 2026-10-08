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Во Львове на станции "Подзамче" столкнулись два поезда, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 1374 просмотра

На станции Подзамче дизель-поезд Львов—Сокаль столкнулся с электровозом. Травмирован машинист, помощь нужна четырём пассажирам.

Во Львове на станции "Подзамче" столкнулись два поезда, есть пострадавшие

Дизель-поезд Львов — Сокаль допустил столкновение с электровозом во время отправления со станции Подзамче, передает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю". 

Детали

Как сообщили в УЗ, машинист дизель-поезда получил травму ноги, также медицинская помощь оказывается 4 пассажирам дизель-поезда. Машинисты электровоза не пострадали.  

На месте — все ключевые специалисты железной дороги и специальные службы для тщательного расследования обстоятельств.

Добавим

По данным ГСЧС, спасатели деблокировали помощника машиниста, а также совместно с медиками транспортировали двух пострадавших в карету скорой помощи.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Украинская железная дорога
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Львов