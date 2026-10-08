Во Львове на станции "Подзамче" столкнулись два поезда, есть пострадавшие
Киев • УНН
На станции Подзамче дизель-поезд Львов—Сокаль столкнулся с электровозом. Травмирован машинист, помощь нужна четырём пассажирам.
Дизель-поезд Львов — Сокаль допустил столкновение с электровозом во время отправления со станции Подзамче, передает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".
Детали
Как сообщили в УЗ, машинист дизель-поезда получил травму ноги, также медицинская помощь оказывается 4 пассажирам дизель-поезда. Машинисты электровоза не пострадали.
На месте — все ключевые специалисты железной дороги и специальные службы для тщательного расследования обстоятельств.
Добавим
По данным ГСЧС, спасатели деблокировали помощника машиниста, а также совместно с медиками транспортировали двух пострадавших в карету скорой помощи.