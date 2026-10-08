У Львові на станції "Підзамче" зіткнулися два потяги, є поранені
Київ • УНН
На станції Підзамче дизель-поїзд Львів—Сокаль зіткнувся з електровозом. Травмовано машиніста, допомога потрібна чотирьом пасажирам.
Дизель-поїзд Львів — Сокаль припустився зіткнення із електровозом під час відправлення зі станції Підзамче, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.
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Як повідомили в УЗ, травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда, також медична допомога надається 4 пасажирам дизель-поїзда. Машиністи електровоза не постраждали.
На місці — всі ключові фахівці залізниці та спеціальні служби для ретельного розслідування обставин.
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За даними ДСНС, рятувальники деблокували помічника машиніста, а також спільно з медиками транспортували двох постраждалих до карети швидкої допомоги.