У Хорватії вантажний потяг із ймовірно українським зерном зійшов із рейок, 11 вагонів впали в урвище
Київ • УНН
Поблизу Рієки вантажний потяг зійшов із рейок після відмови гальм. Ніхто не постраждав, причини аварії розслідують.
У Хорватії вранці 10 жовтня поблизу міста Рієка сталася масштабна залізнична аварія. Вантажний потяг приватного перевізника Transagent зійшов із рейок, унаслідок чого 11 вагонів впали в урвище. За попередніми даними, потяг перевозив зерно, ймовірно українського походження, повідомляє Teklic.hr, пише УНН.
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Аварія сталася приблизно о 09:25 на в'їзді до залізничної станції Мея. За інформацією місцевих ЗМІ, перед сходженням із рейок машиніст повідомив диспетчеру про відмову гальм та неможливість зупинити потяг. Попри значні руйнування, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Локомотив зупинився лише за метр від житлового будинку працівника Хорватських залізниць Вінко Бораса, який мешкає поруч зі станцією вже 28 років. Чоловік розповів, що одразу побіг до машиніста, який не зазнав травм.
Залізничне сполучення зупинили, причини аварії розслідують
Через аварію рух потягів на цій ділянці повністю припинили, а пасажирів тимчасово перевозять автобусами. Залізнична інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень, зокрема постраждали рейки та шпали. Ситуацію ускладнює те, що аварія сталася на ділянці, де колія розгалужується на три напрямки.
Працівники залізниці попереджають, що відновлювальні роботи можуть тривати довго. Спочатку фахівці мають частково відремонтувати колії, щоб забезпечити доступ залізничних кранів до місця аварії та розпочати підняття вагонів з урвища.
Міністр моря, транспорту та інфраструктури Хорватії Олег Буткович заявив, що попередні дані не вказують на незадовільний стан залізничної інфраструктури як причину аварії. Серед основних версій розглядають технічну несправність потяга або людську помилку.
На місці працюють поліція та представники Агентства з розслідування авіаційних, морських і залізничних аварій. Остаточну причину сходження потяга з рейок встановлять після завершення офіційного розслідування.
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