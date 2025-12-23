Киянку на Оболоні вкусив вовк, якого вона тримала в квартирі: поліція виявила у житлі й труп лисиці і розслідує жорстоке поводження
Поліція відкрила кримінальне провадження щодо мешканки Оболоні, яка утримувала в квартирі лисицю та вовка. Тварини перебували в неналежних умовах, а лисиця померла.
У Києві жінка утримувала лисицю та вовка у квартирі будинку на Оболоні, поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами, повідомили у ГУНП в столиці, пише УНН.
Про подію правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж.
"В інтернеті поширилось відео, як зоозахисники вилучають з оселі вовка, який вкусив 55-річну власницю помешкання", - повідомили у поліції.
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України "та під час подальших слідчих дій виявили та вилучили з квартири киянки труп лисиці".
"Обох хижаків жінка придбала через інтернет та утримувала в непридатних умовах. За вказаним фактом триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини. Крім того, правоохоронці звертатимуться у відповідні служби щодо вирішення питання подальшого утримання інших тварин, які перебувають у квартирі", - повідомили у поліції.
