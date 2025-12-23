Киянку на Оболоні вкусив вовк, якого вона тримала в квартирі: поліція виявила у житлі й труп лисиці і розслідує жорстоке поводження

$42.150.10
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
10:40 • 1562 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 9094 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
06:30 • 17855 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 34559 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 50862 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
22 грудня, 14:35 • 76706 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
22 грудня, 14:00 • 44202 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 37085 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
22 грудня, 13:06 • 30460 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"23 грудня, 02:14 • 28162 перегляди
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталіPhoto23 грудня, 02:50 • 27352 перегляди
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News23 грудня, 04:02 • 27581 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури05:45 • 28322 перегляди
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго06:07 • 13334 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 26 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
22 грудня, 14:35 • 76708 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 56898 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 85401 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 107069 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 1944 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video08:10 • 5466 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 20042 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 22494 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 44849 перегляди
Киянку на Оболоні вкусив вовк, якого вона тримала в квартирі: поліція виявила у житлі й труп лисиці і розслідує жорстоке поводження

Київ

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо мешканки Оболоні, яка утримувала в квартирі лисицю та вовка. Тварини перебували в неналежних умовах, а лисиця померла.

Киянку на Оболоні вкусив вовк, якого вона тримала в квартирі: поліція виявила у житлі й труп лисиці і розслідує жорстоке поводження

У Києві жінка утримувала лисицю та вовка у квартирі будинку на Оболоні, поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами, повідомили у ГУНП в столиці, пише УНН.

Деталі

Про подію правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж.

"В інтернеті поширилось відео, як зоозахисники вилучають з оселі вовка, який вкусив 55-річну власницю помешкання", - повідомили у поліції.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України "та під час подальших слідчих дій виявили та вилучили з квартири киянки труп лисиці".

"Обох хижаків жінка придбала через інтернет та утримувала в непридатних умовах. За вказаним фактом триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини. Крім того, правоохоронці звертатимуться у відповідні служби щодо вирішення питання подальшого утримання інших тварин, які перебувають у квартирі", - повідомили у поліції.

Жорстоке поводження з тваринами: на Київщини загинули понад 50 котів19.12.25, 14:46

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Тварини
Обшук
Соціальна мережа