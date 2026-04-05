Украина и Сирия откроют посольства в Киеве и Дамаске - МИД
Киев • УНН
Андрей Сибига обсудил с главой МИД Сирии открытие дипломатических учреждений и развитие логистики. Стороны планируют расширить торговлю и морские пути.
5 апреля Андрей Сибига сообщил, что во время переговоров с главой МИД Сирии Асаадом Хасаном аш-Шейбани стороны обсудили вопросы безопасности, экономическое взаимодействие и гуманитарные инициативы, направленные на развитие сотрудничества между странами. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.
Детали
В ближайшее время в Киеве и Дамаске планируется открытие посольств, что станет важным шагом в развитии двусторонних отношений и укреплении взаимодействия между Украиной и Сирией.
Отдельное внимание стороны уделили развитию логистики, торговых и морских маршрутов, которые могут стать основой для расширения экономического взаимодействия и создания новых возможностей для обществ обеих стран. Также речь шла о продовольственной безопасности, в частности инициативе "Зерно из Украины", которая должна поддержать стабильность в регионе.
По словам Сибиги, двусторонняя торговля уже существенно выросла, и политики видят потенциал для ее дальнейшего расширения как инструмента укрепления экономических и общественных связей.
