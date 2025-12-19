В поездах в Карпаты появилось еще два вагона для детей: детали

$42.340.00
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
09:00 • 14181 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
06:45 • 16470 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 16630 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 20657 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 23337 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 19925 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 18496 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 21547 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 30536 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
публикации
Эксклюзивы
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:39 • 128 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 2376 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
09:00 • 14158 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 15:30 • 44011 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 34186 просмотра
В поездах в Карпаты появилось еще два вагона для детей: детали

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Укрзализныця расширила количество детских вагонов на маршрутах в Карпаты, добавив еще два к поезду №95/96 Киев – Ясиня. Эти вагоны имеют уникальный дизайн купе, посвященный разным местам Украины, и оснащены всем необходимым для комфортных путешествий с детьми.

В поездах в Карпаты появилось еще два вагона для детей: детали

В Украине в поездах появилось еще два вагона под детские для маршрутов в Карпаты. Они будут курсировать в составе поезда №95/96 Киев - Ясиня, который украинцы часто выбирают для семейных путешествий, сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.

Еще два детских вагона на маршрутах в Карпаты. Они будут курсировать в составе поезда 95/96 Киев - Ясиня, который украинцы чаще всего выбирают для семейных путешествий

- сообщили в УЗ.

Детали

Новые детские вагоны имеют высокий уровень удовлетворенности пассажиров - показатель NPS превышает 90%. Именно из-за популярности такого формата, Укрзализныця решила увеличить количество специализированных вагонов.

Каждое купе в таком вагоне имеет свой оригинальный стиль.

"Эти вагоны отличаются от других детских уникальным дизайном купе - каждое из них посвящено уникальному месту в Украине. Яркие картинки рассказывают его историю и знакомят с животными и растениями, которые там находятся. Например, с крабиками, которые живут возле Аджигольского маяка на Херсонщине. Говорят, что именно они ухаживают за ним", - говорится в сообщении.

Как и в других детских вагонах, в новых есть все необходимое для путешествий с детьми: детская постель, нагреватели для бутылочек, манежи, пеленальные столики, ступеньки и специальные накладки для туалетов.

Для развлечений детей закупили бизиборды, раскраски, цветные карандаши и книги шрифтом Брайля. Это обеспечили фонды Говарда Баффетта и Nova Ukraine.

"В общей сложности на разных маршрутах курсируют 10 детских вагонов. В 2026 году планируем запустить новые, чтобы как можно больше малышей путешествовало с комфортом". - подчеркивают в Укрзализныце.

Укрзалізниця запускает зимние поезда на детских железных дорогах: во Львове и Ровно впервые за 75 лет17.12.25, 17:46 • 3708 просмотров

Напомним

С 14 декабря Укрзализныця ввела новый график движения поездов, включая региональные, пригородные и городские рейсы. Компания расширяет сеть путешествий, запуская новые региональные маршруты на западе страны и возобновляя движение Киевской кольцевой электрички.

Алла Киосак

Общество
Животные
благотворительность
Украинская железная дорога
Херсонская область
Карпатские горы
Украина
Киев