В поездах в Карпаты появилось еще два вагона для детей: детали
Киев • УНН
Укрзализныця расширила количество детских вагонов на маршрутах в Карпаты, добавив еще два к поезду №95/96 Киев – Ясиня. Эти вагоны имеют уникальный дизайн купе, посвященный разным местам Украины, и оснащены всем необходимым для комфортных путешествий с детьми.
В Украине в поездах появилось еще два вагона под детские для маршрутов в Карпаты. Они будут курсировать в составе поезда №95/96 Киев - Ясиня, который украинцы часто выбирают для семейных путешествий, сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.
Детали
Новые детские вагоны имеют высокий уровень удовлетворенности пассажиров - показатель NPS превышает 90%. Именно из-за популярности такого формата, Укрзализныця решила увеличить количество специализированных вагонов.
Каждое купе в таком вагоне имеет свой оригинальный стиль.
"Эти вагоны отличаются от других детских уникальным дизайном купе - каждое из них посвящено уникальному месту в Украине. Яркие картинки рассказывают его историю и знакомят с животными и растениями, которые там находятся. Например, с крабиками, которые живут возле Аджигольского маяка на Херсонщине. Говорят, что именно они ухаживают за ним", - говорится в сообщении.
Как и в других детских вагонах, в новых есть все необходимое для путешествий с детьми: детская постель, нагреватели для бутылочек, манежи, пеленальные столики, ступеньки и специальные накладки для туалетов.
Для развлечений детей закупили бизиборды, раскраски, цветные карандаши и книги шрифтом Брайля. Это обеспечили фонды Говарда Баффетта и Nova Ukraine.
"В общей сложности на разных маршрутах курсируют 10 детских вагонов. В 2026 году планируем запустить новые, чтобы как можно больше малышей путешествовало с комфортом". - подчеркивают в Укрзализныце.
Напомним
С 14 декабря Укрзализныця ввела новый график движения поездов, включая региональные, пригородные и городские рейсы. Компания расширяет сеть путешествий, запуская новые региональные маршруты на западе страны и возобновляя движение Киевской кольцевой электрички.