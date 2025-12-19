$42.340.00
Ексклюзив
09:00 • 13057 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45 • 15402 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31 • 15675 перегляди
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37 • 19783 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 22673 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33 • 19608 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 18254 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 21486 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 30405 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з Молдовою
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 43237 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
У поїздах до Карпат з'явилося ще два вагони для дітей: деталі

Київ • УНН

 • 386 перегляди

Укрзалізниця розширила кількість дитячих вагонів на маршрутах до Карпат, додавши ще два до поїзда №95/96 Київ – Ясіня. Ці вагони мають унікальний дизайн купе, присвячений різним місцям України, та оснащені всім необхідним для комфортних подорожей з дітьми.

У поїздах до Карпат з'явилося ще два вагони для дітей: деталі

В Україні у поїздах з'явилося ще два вагони під дитячі для маршрутів до Карпат. Вони курсуватимуть у складі поїзда №95/96 Київ - Ясіня, який українці часто обирають для родинних подорожей, повідомили в Укрзалізниці, пише УНН.

Ще два дитячі вагони на маршрутах до Карпат. Вони будуть курсувати в складі поїзда 95/96 Київ - Ясіня, який українці найчастіше обирають для родинних подорожей

- повідомили в УЗ.

Деталі

Нові дитячі вагони мають високий рівень задоволеності пасажирів - показник NPS перевищує 90%. Саме через популярність такого формату, Укрзалізниця вирішила збільшити кількість спеціалізованих вагонів.

Кожне купе у такому вагоні має свій оригінальний стиль.

"Ці вагони відрізняються від інших дитячих унікальним дизайном купе - кожне з них присвячено унікальному місцю в Україні. Яскраві картинки розповідають його історію та знайомлять з тваринами й рослинами, що там знаходяться. Наприклад, з крабиками, які живуть коло Аджигольського маяка на Херсонщині. Кажуть, що саме вони доглядають за ним", - йдеться у дописі.

Як і в інших дитячих вагонах, у нових є все необхідне для подорожей із дітьми: дитяча постіль, нагрівачі для пляшечок, манежі, пеленальні столики, сходинки та спеціальні накладки для вбиралень.

Для розваг дітей закупили бізіборди, розмальовки, кольорові олівці та книжки шрифтом Брайля. Це забезпечили фонди Говарда Баффетта та Nova Ukraine.

"Загалом на різних маршрутах курсують 10 дитячих вагонів. У 2026 році плануємо запустити нові, аби якомога більше малечі подорожувало з комфортом". - підкреслюють в Укрзалізниці.

Нагадаємо

З 14 грудня Укрзалізниця ввела новий графік руху поїздів, включаючи регіональні, приміські та міські рейси. Компанія розширює мережу подорожей, запускаючи нові регіональні маршрути на заході країни та відновлюючи рух Київської кільцевої електрички.

Алла Кіосак

