У поїздах до Карпат з'явилося ще два вагони для дітей: деталі

Укрзалізниця розширила кількість дитячих вагонів на маршрутах до Карпат, додавши ще два до поїзда №95/96 Київ – Ясіня. Ці вагони мають унікальний дизайн купе, присвячений різним місцям України, та оснащені всім необхідним для комфортних подорожей з дітьми.