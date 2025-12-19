У поїздах до Карпат з'явилося ще два вагони для дітей: деталі
Київ • УНН
Укрзалізниця розширила кількість дитячих вагонів на маршрутах до Карпат, додавши ще два до поїзда №95/96 Київ – Ясіня. Ці вагони мають унікальний дизайн купе, присвячений різним місцям України, та оснащені всім необхідним для комфортних подорожей з дітьми.
В Україні у поїздах з'явилося ще два вагони під дитячі для маршрутів до Карпат. Вони курсуватимуть у складі поїзда №95/96 Київ - Ясіня, який українці часто обирають для родинних подорожей, повідомили в Укрзалізниці, пише УНН.
Ще два дитячі вагони на маршрутах до Карпат. Вони будуть курсувати в складі поїзда 95/96 Київ - Ясіня, який українці найчастіше обирають для родинних подорожей
Деталі
Нові дитячі вагони мають високий рівень задоволеності пасажирів - показник NPS перевищує 90%. Саме через популярність такого формату, Укрзалізниця вирішила збільшити кількість спеціалізованих вагонів.
Кожне купе у такому вагоні має свій оригінальний стиль.
"Ці вагони відрізняються від інших дитячих унікальним дизайном купе - кожне з них присвячено унікальному місцю в Україні. Яскраві картинки розповідають його історію та знайомлять з тваринами й рослинами, що там знаходяться. Наприклад, з крабиками, які живуть коло Аджигольського маяка на Херсонщині. Кажуть, що саме вони доглядають за ним", - йдеться у дописі.
Як і в інших дитячих вагонах, у нових є все необхідне для подорожей із дітьми: дитяча постіль, нагрівачі для пляшечок, манежі, пеленальні столики, сходинки та спеціальні накладки для вбиралень.
Для розваг дітей закупили бізіборди, розмальовки, кольорові олівці та книжки шрифтом Брайля. Це забезпечили фонди Говарда Баффетта та Nova Ukraine.
"Загалом на різних маршрутах курсують 10 дитячих вагонів. У 2026 році плануємо запустити нові, аби якомога більше малечі подорожувало з комфортом". - підкреслюють в Укрзалізниці.
Нагадаємо
З 14 грудня Укрзалізниця ввела новий графік руху поїздів, включаючи регіональні, приміські та міські рейси. Компанія розширює мережу подорожей, запускаючи нові регіональні маршрути на заході країни та відновлюючи рух Київської кільцевої електрички.