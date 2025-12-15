$42.190.08
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока

Киев • УНН

 • 750 просмотра

В 2025 году украинские фермеры впервые нарастили поголовье коров и увеличили производство сырого молока почти на 7%. Однако до 25% молочных ферм могут закрыться из-за ценового давления и нехватки средств на модернизацию в соответствии с европейскими требованиями.

Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока

2025 год стал первым за время независимости годом, когда фермеры нарастили поголовье коров и увеличили производство сырого молока почти на 7%. Но ситуация на молочном рынке сейчас такова, что, по прогнозам, до 25% владельцев молочных ферм могут принять решение об их закрытии. О том, почему так может произойти, в комментарии УНН рассказала заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

2025 год стал первым, когда молочно-товарные фермы нарастили поголовье и увеличили производство сырого молока почти на 7%. Но ценовое давление может уничтожить эти достижения уже в 2026 году. В рамках европейской интеграции, до 2028 года, украинские фермы должны соответствовать европейским требованиям по содержанию и благополучию животных, это требует больших финансовых вливаний в перестройку и модернизацию. Из-за нехватки средств на выполнение законодательных требований до 25% владельцев молочных ферм могут принять решение об их закрытии

- говорит Елена Жупинас.

Ситуация, возникшая на внутреннем рынке, в частности из-за падения мировых цен на сливочное масло, также не способствует развитию молочного фермерства.

"Согласно экспертным оценкам, по состоянию на 1 декабря в Украине на складах перерабатывающих предприятий накопилось около 10 тыс. т сливочного масла. И это является тревожным сигналом. Так, в последние месяцы экспорт сливочного масла уменьшается, а импорт увеличивается. Большие складские запасы давят на рынок, и, к сожалению, не все заводы выдержат это давление и вынуждены будут уйти с рынка", - говорит Жупинас.

По ее словам, отпускные цены с завода на сливочное масло снижаются третий месяц подряд: в августе она составляла 400 грн/кг, а в начале декабря - 250 грн/кг.

Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы12.12.25, 19:00 • 38564 просмотра

"Снижение цен на сливочное масло и сыр отразились на закупочной цене на сырое молоко. Уже сейчас производители молока работают на грани себестоимости, и дальнейшее ее снижение может привести к убыточности производства молока примерно у 40% производителей", - пояснила представитель профильной ассоциации.

Больше о ситуации на рынке молочной продукции читайте в материале УНН "Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы"

Алла Киосак

