$42.270.01
49.520.30
ukenru
Эксклюзив
17:00 • 18 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
13:33 • 8796 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 15297 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 18726 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 30721 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 25639 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 22067 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 22305 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 23677 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 29166 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
4.9м/с
86%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico12 декабря, 09:01 • 21286 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 16910 просмотра
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе11:30 • 13654 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12:07 • 19766 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 14323 просмотра
публикации
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 18722 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 14348 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 30718 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 69981 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 72942 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Елена Шуляк
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Одесса
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 14348 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 16926 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 46898 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 42706 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 47516 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ту-95
Туполев Ту-22М
Ту-160

Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Украинцы больше всего потребляют питьевого молока, а сыра – менее 5 кг в год, что является самым низким показателем в Европе.

Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы

Среди всех молочных продуктов украинцы больше всего потребляют питьевое молоко. Об этом в комментарии УНН сообщила заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

Больше всего украинцы потребляют обычное питьевое молоко, затем идут кисломолочные продукты (йогурты, кефир, сметана, творог), а уже потом – сливочное масло и сыр. Сыра среднестатистический украинец потребляет менее 5 килограммов в год, и это самый низкий показатель в Европе. Для сравнения – поляк съедает 12 килограммов сыра в год 

– подытоживает Елена Жупинас.

Представитель профильной Ассоциации также дала прогноз стоимости молочной продукции для потребителей на следующий год. 

Несмотря на дополнительные затраты, которые несут как производители молока, так и перерабатывающие предприятия из-за блэкаутов и работы на генераторах (стоимость одного киловатта, произведенного генератором, дорожает в несколько раз), цены на молочную продукцию в Украине в первой половине 2026 года не вырастут, а наоборот - под давлением складских запасов и импорта - будут ниже 

– прогнозирует эксперт.

Сейчас на стоимость молочной продукции давит падение цен на сливочное масло и сыр.

Отпускные цены с завода на сливочное масло снижаются третий месяц подряд. Так, в августе стоимость составляла 400 грн/кг, а в начале декабря 250 грн/кг. Снижение цен на сливочное масло и сыр отразилось на закупочной цене на сырое молоко. Уже сейчас производители молока работают на грани себестоимости, и дальнейшее ее снижение может привести к убыточности производства молока примерно у 40% производителей 

– подчеркивает эксперт.

Еще один дополнительный фактор, способствующий снижению цен на молочные продукты, - рост экспорта масла из ЕС. 

Больше о ситуации на рынке молочной продукции читайте в материале УНН "Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы".

Алла Киосак

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Европа
Украина
Польша