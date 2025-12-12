Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы

Среди всех молочных продуктов украинцы больше всего потребляют питьевое молоко. Об этом в комментарии УНН сообщила заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

Больше всего украинцы потребляют обычное питьевое молоко, затем идут кисломолочные продукты (йогурты, кефир, сметана, творог), а уже потом – сливочное масло и сыр. Сыра среднестатистический украинец потребляет менее 5 килограммов в год, и это самый низкий показатель в Европе. Для сравнения – поляк съедает 12 килограммов сыра в год – подытоживает Елена Жупинас.

Представитель профильной Ассоциации также дала прогноз стоимости молочной продукции для потребителей на следующий год.

Несмотря на дополнительные затраты, которые несут как производители молока, так и перерабатывающие предприятия из-за блэкаутов и работы на генераторах (стоимость одного киловатта, произведенного генератором, дорожает в несколько раз), цены на молочную продукцию в Украине в первой половине 2026 года не вырастут, а наоборот - под давлением складских запасов и импорта - будут ниже – прогнозирует эксперт.

Сейчас на стоимость молочной продукции давит падение цен на сливочное масло и сыр.

Отпускные цены с завода на сливочное масло снижаются третий месяц подряд. Так, в августе стоимость составляла 400 грн/кг, а в начале декабря 250 грн/кг. Снижение цен на сливочное масло и сыр отразилось на закупочной цене на сырое молоко. Уже сейчас производители молока работают на грани себестоимости, и дальнейшее ее снижение может привести к убыточности производства молока примерно у 40% производителей – подчеркивает эксперт.

Еще один дополнительный фактор, способствующий снижению цен на молочные продукты, - рост экспорта масла из ЕС.

Больше о ситуации на рынке молочной продукции читайте в материале УНН "Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы".